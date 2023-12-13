"Может навредить": события на фронте связаны с политической ситуацией в РФ, — ВСУ (видео)

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, Владимир Путин уже начал готовиться к выборам президента, поэтому хочет продемонстрировать якобы готовность оккупантов выполнять задачи.

Дальнейшие события на линии фронта будут тесно связаны с политической ситуацией внутри Российской Федерации. Такое мнение озвучил военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо.TV" 13 декабря.

По его словам, российский президент Владимир Путин начал готовиться к выборам 2024 года, поэтому ВС РФ пытаются усиленно атаковать украинские позиции по всем направлениям, желая захватить новые населенные пункты. Глава Кремля хочет показать населению, что российская армия еще на что-то способна, несмотря на большие потери.

Поэтому, если смотреть исключительно на военный аспект, то можно пропустить политические угрозы, которые будут звучать от противника и которые позже повлияют на наше вооружение и поддержку среди международных институтов.

"Это может серьезно навредить Украине в будущем. В частности, при подготовке наших наступательных операций. Поэтому это нужно учитывать", — заявил Иван Тимочко.

Кроме того, продолжает военнослужащий, президент России Владимир Путин строил свое государство на символах и считал, что политическая составляющая намного важнее, нежели экономическое благоустройство населения. Это и есть причина, по которой нужно учитывать и объединять политические и военные составляющие.

Атаки на линии фронта, которые можно увидеть сейчас, являются реакцией противника на сложившуюся ситуацию, поэтому не нужно считать это уникальной военной кампанией.

"Купянское направление это попытка занять железнодорожный узел в Харьковской области, чтобы потом распространить наступление в направлении Краматорска, Славянска, Константиновки. Бахмут — вынужденный шаг, потому что военный гарнизон, который был в Бахмуте, появлялся перед угрозой оперативного окружения. Авдеевка — укрепрайон и очень большая близость к Донецку, огневой контроль за пригородными территориями Донецка. То есть на всех направлениях атаки россиян являются лишь реакцией на сложившуюся ситуацию", — подытожил Иван Тимочко.

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Напомним, 13 декабря сообщалось, что бойцы ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении. ВС РФ направляют значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая две десантные бригады. Оккупанты осуществляют атаки при поддержке артиллерии, а также используют фугасные авиабомбы.