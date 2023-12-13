ЕС, НАТО и санкции: о чем смогли договориться лидеры стран Северной Европы для Украины

В заявлении по итогам саммита говорится, что европейские государства дальше намерены не только предоставлять Киеву пакеты помощи, но и бороться с российской агрессией. В частности речь пошла про обход санкций.

Лидеры стран Северной Европы подтвердили несокрушимую поддержку Украины и готовы поддержать ее путь в Европейский Союз и НАТО. Об этом говорится в заявлении премьер-министров Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и президентов Украины и Финляндии по итогам второго саммите Украина — Северная Европа 13 декабря.

Во время встречи представители европейский государств выразили свое уважение стойкости и духу украинского народа, бойцов ВСУ и руководства, которые продолжают борьбу с российской агрессией.

"Украина, которая противостоит российской агрессии в течение почти десяти лет, включая более 650 дней полномасштабной войны, продолжает демонстрировать чрезвычайную решимость в реализации своего неотъемлемого права на самооборону", — говорится в заявлении лидеров.

Отдельно было отмечено, что Украина борется не только за свою свободу и независимость, но также за безопасность Европы и фундаментальные принципы международного права. Европейские северные государства продолжают помогать ей в этом и с февраля 2022 года в общей сложности предоставили 11 миллиардов евро. Это продолжится и в дальнейшем во всех сферах: военной, экономической и гуманитарной.

Во время саммита также прозвучал тезис о том, что Россия должна немедленно прекратить агрессию и вывести свои войска за международно признанные границы Украины. Одновременно должны быть возвращены все незаконно перемещенные и депортированные украинцы, в частности дети. В ином случае Запад продолжит вводить санкции, а также находить способы, чтобы помешать Кремлю их обходить.

Отдельным пунктом общего заявления стала поддержка усилий Украины по возобновлении возможностей в морском секторе, в частности речь про инициативу "Зерно из Украины".

"Вместе с ЕС и международными партнерами страны Северной Европы будут продолжать координировать и согласовывать свою поддержку текущих усилий Украины по внедрению реформ и поддерживать Украину на ее европейском пути", — отмечается в заявлении лидеров стран Северной Европы.

Напомним, 13 декабря Владимир Зеленский заявил о том, что Украина начала двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности. Президент выразил надежду, что к обсуждению относительно гарантий безопасности присоединятся и Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия.