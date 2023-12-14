В Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах". Однако успех зависит от двух сторон.

Президент США Джо Байден лично работает над тем, чтобы Конгресс США выделил деньги на военную помощи Украине. Об этом заявил Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 13 декабря.

По словам Кирби, администрация Байдена продолжает тесное сотрудничество с Республиканской и Демократической партиями США. Сейчас ведутся переговоры по принятию законопроекта, где указано выделение помощи Украине.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", — сказал Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что Байден побуждает законодателей действовать по вопросу помощи Украине. Также президент готов идти на компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах". Однако успех зависит от двух сторон.

"Вы видели, что мы вчера объявили об очередном пакете помощи для Украины в сфере безопасности. До конца года осталось не так много дней, поэтому не так уж и много возможностей, чтобы обеспечить оборонную помощь Украине", — сказал Кирби.

Напомним, что США объявили о новом пакете помощи для Украины на $200 млн. В Пентагоне заявили, что Украина получит ракеты AIM-9М для ПВО, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Сообщается, что помощь в обеспечении безопасности Украины остается разумной инвестицией в национальную безопасность США. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу Штатов и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.