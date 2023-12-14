Обстрел Одесской области: в ГСЧС заявили о "прилете", пострадали дети (фото, видео)

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара были повреждены 11 рядом расположенных зданий, 5 человек пришлось госпитализировать.

В ночь на 14 декабря российские войска атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе. В ГСЧС сообщили о "прилете" сообщили Одесской области.

"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения. По предварительным данным: на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка", — сказано в сообщении.

Последствия прилета в Одесской области Фото: ГСЧС

Отмечается, что после осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями были госпитализированы 5 человек. Среди них трое детей.

"На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз пищи и теплых вещей организован Красным Крестом", — отметили в пресс-службе ведомства.

Последствия прилета в Одесской области Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий были привлечены 8 единиц техники и 30 спасателей.

Отметим, что воздушная тревога на юге была объявлена Воздушными силами ВСУ еще вечером 13 декабря. Так, первое сообщение о движении вражеских дронов появилось еще в 19:27 вечера. Позже воздушная тревога была объявлена и в других областях.

Отметим, что отбой воздушной тревоги был объявлен только 02:37 ночи 14 декабря. Таким образом воздушная тревога в связи с атакой ВС РФ продолжалась несколько часов.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой. У российских оккупантов, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большое количество комплексов С-300, но эти системы не способны достать до столицы Украины.