"Атеш" обнаружил автопарк ВС РФ в Крыму: какую технику хранит враг (фото, видео)

В Симферополе партизаны обнаружили большую стоянку с вражеской техникой. Речь идет о бронированных машинах "Тигр", кранах, КамАЗах-5350, машинах связи "ГАЗ-66" и прочем.

Украинское подполье проследило за стоянкой военной техники Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Симферополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент обнаружил большую стоянку техники оккупантов в Симферополе", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что среди техники врага есть бронированные машины "Тигр", краны, КамАЗы-5350, машины связи "ГАЗ-66", маршрутки и автобусы, которые нужны для перемещения личного состава и многое другое.

"Довольно смелый поступок от оккупантов, учитывая, насколько часто прилетает по их автопаркам, но так нам даже легче", — заявили в подполье.

В "Атеш" добавили, что продолжают вести активную партизанскую и разведывательную работу на временно оккупированных территорий для того, чтобы как можно быстрее уничтожить врага.

Напомним, 14 декабря стало известно, что украинское подполье проникли на территорию воинской части Национальной гвардии России в Москве. Партизаны отсняли "несколько интересных материалов", которые уже передали Вооруженным силам Украины. Кроме этого, в "Атеш" отметили, что враг пытался принять хоть какие-то защитные меры, в частности поставил патрули по периметру части.

13 декабря в "Атеш" рассказали о внедрении агентов в процесс строительства воинской части Росгвардии в Евпатории в Крыму. Партизаны занимаются передачей информации, созданием трудностей и задержек на стройплощадке.