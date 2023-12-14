Пальмы, бассейн, роскошная мебель: ГБР обыскало испанскую виллу экс-военкома Борисова (видео)

Правоохранители осмотрели недвижимость экс-военкома Евгения Борисова, общая стоимость которой составляет 4,5 млн евро. Собственность официально зарегистрирована не на него, а на членов его семьи.

14 декабря стало известно о визите сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) на объекты недвижимости, которыми владеет семья бывшего главы Одесского Территориального центра комплектования Евгения Борисова. Один из объектов, который интересовал силовиков — имение в Марбелье в Испании с дорогой мебелью, бассейном и зоной отдыха. Детали обыска собственности экс-военкома Борисова описаны в статье на портале ведомства.

Пресс-служба ГБР отметила, что обыск провели совместно с испанскими правоохранителями. Недвижимость экс-военкома расположена в Марбелье в округе Малага в Испании. Причем оба объекта, которые интересовали правоохранителей, приобретенны на имя его родственников — жены и матери. Ко всему, недвижимость приобретена в 2022-2023 гг., после начала вторжения РФ.

В заметке перечисляется, что именно обыскали следователи:

дом площадью 857 кв. м и земельный участок площадью 1530 кв. м — суммарная стоимость более 4 млн евро (оформлен на мать Борисова в декабре 2022 года);

офисное помещение площадью 223,9 кв. м и стоимостью 500 тыс. евро (оформлено в совместную собственность супругов Борисовых в феврале 2023 года).

Интерьер дома Борисова Фото: ГБР

Работники Национальной полиции Королевства Испания и следователи Главного управления ГБР обыскали помещения, принадлежащие семейству Борисовых. Во время обыска изъяли определенные документы, рассказала пресс-служба.

Комната в доме Борисова в Испании Фото: ГБР

Среди изъятых документов — бумаги, которые доказывают, что имение и офисное помещение действительно принадлежат экс-военкому и его семье. Полиция Испании отреагировала на предоставленные доказательства и арестовала имущество фигуранта.

Дом на территории имения Борисова в Испании Фото: ГБР

Правоохранители опубликовали ряд фотографий, на которых можно подробно рассмотреть экстерьер и интерьер имения, принадлежащего Евгению Борисову. Видно, что дом расположен посреди ухоженной территории, заполненной пальмами и другой южной растительностью.

Поместье Борисова — дом Фото: ГБР

В нескольких метрах от дома — бассейн, вокруг которого расставлены шезлонги для отдыха.

Поместье Борисова — бассейн Фото: ГБР

Дело военкома Борисова — детали

Отметим, дело Евгения Борисова началось летом 2023 года с сообщений в СМИ о том, что он якобы владеет состоянием, слишком большим для заработной платы главы областного военкомата.

Правоохранители обратили внимание на публикации медиа, провели расследование и открыли производство по пяти статьям Уголовного кодекса. Среди них — "организация легализации средств, полученных преступным путем": ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209. Выяснили, что фигурант владеет имуществом на общую сумму 188 млн грн.: земельным участком, двумя квартирами, домом в Одесской области, а также шестью дорогими авто.

Через несколько недель Борисова задержали и отправили в СИЗО. При этом суд установил меру пресечения: арест с правом выхода под залог размером 150 млн грн.

Напоминаем, 10 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло декларации подавляющего большинства государственных служащих: теперь любой может увидеть собственность украинских чиновников. Первые же проверки показали, что жены некоторых чиновников начали много зарабатывать в течение последних двух лет.