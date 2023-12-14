Российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч военнослужащих, — Путин

Глава Кремля заявил, что протяженность линии фронта составляет почти 2 тысячи километров. Поэтому с учетом численности личного состава ВС РФ в их обеспечении "могут быть сбои".

На территории Украины в зоне боевых действий находится 617 тысяч российских военнослужащих, при этом общая протяженность линии фронта составляет почти 2 тыс. километров. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

Главе государства-агрессора российский военкор Дмитрий Кулько озвучил проблемы с военнослужащими ВС РФ, которые получили ранения и вынуждены после прохождения врачебной комиссии снова отправляться в часть, чтобы получить соответствующий документ.

На это Путин ответил, что в Украине ведутся масштабные боевые действия, а линия фронта составляет около 2 тысячи километров.

"Конечно, не наверное, а точно, не все вовремя поставляется, но собственное производство растет и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы. Государство, Минобороны, промышленность, конечно, активно работают… Но, конечно, где-то могут быть сбои", — сказал Путин.

Глава Кремля пообещал наращивать военное производство, отдельно отметив новые системы РЭБ, которыми оснащается "по мере возможности" российская техника.

Кроме того Путин прокомментировал ситуацию, при которой из-за нехватки оборудования создаются разного рода фонды и волонтерские движения, собирающие средства для закупок оборудования и, прежде всего, беспилотников.

"Что касается того, что над этим активно работает народный фронт и создали целое движение "Все для победы", вы знаете государство может обойтись без этого. Но остановить это невозможно", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что по словам нардепа Марьяны Безуглой в Вооруженных силах Украины проходят службу 1 млн военнослужащих. Из них только 300 тысяч находятся на передовой, поэтому депутатка спрашивает, чем занимаются еще 700 тысяч человек.