ВС РФ перед выборами президента усилили репрессии в оккупации: в ГУР назвали методы

По информации украинской разведки, противник оказывает психологическое давление на население, а также лишает их доступа к базовым услугам. Несогласные с Путиным вынуждены сидеть без электричества.

Российская Федерация начала усиливать репрессии в отношении тех украинцев, которые продолжают проживать на оккупированных территориях. Начался тотальный контроль. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) от 14 декабря.

Отмечается, что связана активизация действий противника с выборами президента, которые должны будут пройти в марте следующего года. Кремль при помощи репрессий хочет найти тех, кто выступает против режима Владимира Путина.

"Оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что в состав карательно-репрессивных групп также вошли специалисты по анализу поведения. Они вместе проводят обыски в домах жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Также при "проверке документов" и обысков эти специалисты пристально следят за владельцем дома, тем самым создавая дополнительное психологическое давление.

В ГУР МО добавили, что россияне на захваченных территориях пытаются отрубить все возможные каналы связи и доступа к информации, ведь хотят запугать украинцев и установить тотальный контроль над ними.

"Например, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. В этих компаниях на телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях создают "клубы" для милитаризации подростков. По данным украинского подполья, оккупанты в очередной раз нарушают международное право, вербуя подростков на войну против Украины.