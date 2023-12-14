Пробираются сквозь чащу: морпехи показали, как останавливают россиян под Крынками на Херсонщине (видео)

Морские пехотинцы ведут стрелковые бои с россиянами в лесистой местности на левом берегу Днепра, показано на видео 38-й ОБрМП. Также действуют дронами, доставая врага на расстоянии нескольких километров.

ВС РФ под Крынками на Херсонщине потеряли около десятка человек живой силы благодаря действиям бойцов 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ. На видео, снятом украинскими военным, можно увидеть, как они бьют по врагу и подбираются к российским позициям на левом берегу Днепра. Кадры боевой работы появились 14 декабря в Telegram-канале команды аналитиков DeepState.

В заметке указано, что видео получили от бойцов БпАК 2 батальона 38-й ОБрМП ВСУ. Первые кадры записи показывают работу украинского беспилотника. Дрон зависает над российскими позициями — операторы следят, как среди деревьев и кустов прячутся российские солдаты. После этого в убежище врага сбрасывают взрывчатку.

Крынки — попадание по тайнику ВС РФ Фото: Скриншот

Еще один удачный удар — что-то ярко горит и дымит посреди поля: во что именно попали, на видео не видно.

Удар по позициям ВС РФ на Херсонщине Фото: Скриншот

Последние несколько секунд — запись стрелкового боя, который состоялся в лесистой местности неподалеку от Крынок. В объектив камеры попали два бойца, которые пробираются через заросли. При этом они стреляют в сторону врага: заметно, как дерево, за которым прячется боец, разбито российскими пулями.

Бой под Крынками — бойцы продираются по лесу Заросли, в которых пробираются мопсы. Стрелковый бой в чащах под Крынками

Когда именно снято видео, в заметке DeepState не уточнили.

События под Крынками также можно увидеть на видео от командира роты аэроразведки Роберта Бровди с позывным "Мадьяр". Военный опубликовал фрагмент, в котором приняли участие морпехи другой бригады — 35 ОБрМП. Бойцы с помощью FPV-дрона уничтожили российский БТР-82А.

Бои под Крынками — детали

Отметим, OSINT-расследователь создал карту, на которой обозначил российские попытки вы бить морпехов ВСУ с левобережья Херсонщины под Крынками. На инфографике можно увидеть, что враг применяет все виды артиллерии, авиацию, бронемашины, пехоту, бумажную агитацию. Однако успеха не имеет: в нескольких местах расследователь обозначил "кладбища" солдат и военной техники ВС РФ.

Между тем западные СМИ рассказали о том, как Силы обороны перебрались с правого берега Днепра на левый. Для этого, написали журналисты, использовали патрульные катера: они прикрывают переправу и везут людей.

Левобережный плацдарм ВСУ разросся в октябре 2023 года — именно тогда стало известно, что серая зона тянется от Голой Пристани до Крынок. Западные аналитики отмечали, что именно здесь может состояться следующее удачное продвижение Украины.

В то же время аналитики отмечают некоторые изменения конфигурации линии боев на левобережье. В частности, 12 декабря они рассказали об успешной переправке 30-50 бойцов. А уже через два дня сообщили о некоторых успехах ВС РФ возле села Крынки — к югу от населенного пункта.

Напоминаем, в ночь с 13 на 14 декабря ВС РФ атаковало Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Из 42 дронов силы ПВО сбили 41, сообщили в Воздушных силах ВСУ. При этом обломки вражеских аппаратов упали на общежитие в Одесской области и ранили 11 человек.