363 тысячи оккупантов: Путин косвенно признал потери ВС РФ в Украине, — Андрющенко (видео)

По словам главы Кремля, в Украине сейчас воюют 617 человек личного состава. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что эта цифра существенно превышает количество украинских войск на фронте.

Во время "Прямой линии" 14 декабря президент России Владимир Путин косвенно признал потери Вооруженных сил РФ в Украине, озвучив количество войск, которые сейчас находятся на фронте. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Так, Андрющенко отметил, что, по словам Путина, на фронте сейчас 617 тысяч солдат ВС РФ. При этом всего было 244 тысячи мобилизованных, 486 тысяч добровольцев, а также группировка в 250 тысяч человек, которая в феврале 2022 года вторглась в Украину.

"Ротаций и демобилизаций не было, поэтому математика проста", — отметил Андрющенко.

Таким образом, по словам Андрющенко, Путин признал, что потери ВС РФ в Украине составили почти 363 тысячи человек. Отметим, что эта цифра даже больше официальных данных Генштаба Вооруженных сил Украины. 14 декабря в командовании сообщали об общих потерях в количестве 342,8 тысячи солдат армии России.

При этом Андрющенко отметил, что цифра в 617 тысяч человек на фронте со стороны России превышает количество украинских войск на фронте.

"Надо всем еще раз трезво посмотреть на необходимость усиленной мобилизации. Уже. Вопрос мотивации, кого, как и когда — вопрос верный, но только при признании необходимости мобилизации в целом. Признание и принятие", — отметил Андрющенко.

Напомним, в ходе "Прямой линии" Путин рассказал, когда в Украине наступит мир. По его словам, цели РФ не изменились — нейтральный статус Украины, "денацификация" и "демилитаризация".