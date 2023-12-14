"Выглядит довольно скромно": Путин заявил, что "незаметно" посетил Луганск (видео)

Президент России заявил, что город значительно отличается от Москвы, которая является "одним из лучших мегаполисов мира". Луганск, по словам главы страны-агрессора, "чистый и аккуратный", что указывает на "уровень общей культуры людей".

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что "незаметно" посетил временно оккупированный Луганск, который в отличие от Москвы выглядит "довольно скромно". Об этом глава России заявил во время ежегодной пресс-конференции.

Во время "Прямой линии" журналист из Луганска поблагодарил Путина за то, что Донбасс сейчас находится в составе РФ, а правительство — за интеграционные процессы, которые проходят "безболезненно".

"У нас вопросов нет. На сегодняшний день, я считаю, что "ЛНР" нет на, что и на кого жаловаться. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо, лично вам, за то, что сегодня Донбасс в составе РФ", — отметил журналист.

Кроме того, работник "Луганск 24" отметил, что отдельно благодарен всем регионам-шефам, которые "проделали огромную работу".

"Наши дети наконец-то начали выходить на детские площадки — новые и современные. Низкий поклон и мое рукопожатие вам от всего Донбасса", — говорит журналист.

Также он спросил Путина, когда тот приедет "в гости", на что глава РФ рассказал о впечатлениях от своей поездки в Луганск. По словам главы страны-агрессора, город значительно отличается от Москвы, которая является "одним из лучших мегаполисов мира".

"Был там незаметно. Все выглядит довольно скромно, но все так чисто и аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают", — заявил Путин.

Напоминаю, ранее во время "Прямой линии" Путин также упомянул о том, что российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч человек. По словам главы Кремля, протяженность линии фронта — почти 2 тысячи километров, по этой причине, с учетом численности личного состава ВС РФ, в снабжении "могут быть сбои".

Вторая волна мобилизации, по его словам, не предвидится, поскольку в военкоматы российских городов и сел ежегодно приходит около 1,5 тысячи мужчин, готовых отправиться на войну в Украину.