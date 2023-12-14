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Военный Фокус

Китай спустил на воду четвертый десантный корабль Type 075 LHD (фото)

Александр Матвиенко
Type 075 LHD спущен на воду

Аналитики не исключают, что вертолетоносец назначения для "вертикального" десантирования на горное побережье Тайваня.

Для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая спустили на воду четвертый десантный корабль. Об этом сообщает Naval News.

Китай спустил на воду уже четвертый десантный корабль Type 075 на верфи Худонг-Жонгуа, что в Шанхае. Он должен поступить в строй ВМС Китая. Следующие несколько месяцев на верфи будут проводить работы по дооснащению корабля.

Type 075 LHD — это проект китайских вертолетоносцев водоизмещением более 30 тысяч тонн. Официальная разработка кораблей стартовала в 2011 году. Вероятной задачей корабля является "вертикальное" десантирование через горное восточное побережье Тайваня.

Автор отмечает, что китайский корабль по своим характеристикам сопоставим с американским десантным кораблем типа Tarawa и Wasp. Только они немного меньше по размеру.

Продолжение строительства десантных вертолетоносцев является частью более широких планов китайской армии по модернизации и расширению Военно-морских сил. Сейчас в строю есть уже три корабля Type 075:

  • "Хайнань" — введен в эксплуатацию 23 апреля 2021 года;
  • "Гуанчжоу" — введен в эксплуатацию в декабре 2021 года;
  • "Аньхой" — введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Обычно в армии КНР уходит до года на то, чтобы провести все ходовые испытания и принять корабль на вооружение.

Напомним, 13 ноября СМИ писали, что Китай увеличил военную базу в Камбодже.

Ранее сообщалось, что Китай расширил размещение своих морских сил на Ближнем Востоке, вероятно, чтобы увеличить свое влияние в регионе на фоне войны Израиля в секторе Газа.