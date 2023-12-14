Китай спустил на воду четвертый десантный корабль Type 075 LHD (фото)

Аналитики не исключают, что вертолетоносец назначения для "вертикального" десантирования на горное побережье Тайваня.

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Для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая спустили на воду четвертый десантный корабль. Об этом сообщает Naval News.

Китай спустил на воду уже четвертый десантный корабль Type 075 на верфи Худонг-Жонгуа, что в Шанхае. Он должен поступить в строй ВМС Китая. Следующие несколько месяцев на верфи будут проводить работы по дооснащению корабля.

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Type 075 LHD — это проект китайских вертолетоносцев водоизмещением более 30 тысяч тонн. Официальная разработка кораблей стартовала в 2011 году. Вероятной задачей корабля является "вертикальное" десантирование через горное восточное побережье Тайваня.

Автор отмечает, что китайский корабль по своим характеристикам сопоставим с американским десантным кораблем типа Tarawa и Wasp. Только они немного меньше по размеру.

Продолжение строительства десантных вертолетоносцев является частью более широких планов китайской армии по модернизации и расширению Военно-морских сил. Сейчас в строю есть уже три корабля Type 075:

"Хайнань" — введен в эксплуатацию 23 апреля 2021 года;

"Гуанчжоу" — введен в эксплуатацию в декабре 2021 года;

"Аньхой" — введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Обычно в армии КНР уходит до года на то, чтобы провести все ходовые испытания и принять корабль на вооружение.

Напомним, 13 ноября СМИ писали, что Китай увеличил военную базу в Камбодже.

Ранее сообщалось, что Китай расширил размещение своих морских сил на Ближнем Востоке, вероятно, чтобы увеличить свое влияние в регионе на фоне войны Израиля в секторе Газа.