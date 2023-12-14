Китай спустив на воду четвертий десантний корабель Type 075 LHD (фото)
Аналітики не виключають, що вертольотоносець призначення для "вертикального" десантування на гірське узбережжя Тайвані.
Для Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю спустили на воду четвертий десантний корабель. Про це повідомляє Naval News.
Китай спустив на воду вже четвертий десантний корабель Type 075 на верфі Худонг-Жонгуа, що в Шанхаї. Він має надійти в стрій ВМС Китаю. Наступні кілька місяців на корабельні будуть проводити роботи з дооснащення корабля.Важливо
Type 075 LHD — це проєкт китайських вертольотоносців водотоннажністю понад 30 тисяч тонн. Офіційна розробка кораблів стартувала у 2011 році. Ймовірним завданням корабля є "вертикального" десантування через гірське східне узбережжя Тайваню.
Автор зазначає, що китайський корабель за своїми характеристиками співставний з американським десантним кораблем типу Tarawa та Wasp. Тільки вони трохи менші за розміром.
Продовження будівництво десантних вертольотоносців є частиною ширших планів китайської армії з модернізації та розширення Військово-морських сил. Наразі в строю є вже три кораблі Type 075:
- "Хайнань" — введений в експлуатацію 23 квітня 2021 року;
- "Гуанчжоу" – введений в експлуатацію в грудні 2021 року;
- "Аньхой" – введений в експлуатацію у жовтні 2022 року.
Зазвичай в армії КНР йде до року на те, щоб зробити всі ходові випробування та прийняти корабель на озброєння.
Нагадаємо, 13 листопада ЗМІ писали, що Китай збільшив військову базу в Камбоджі.
Раніше повідомлялось, що Китай розширив розміщення своїх морських сил на Близькому Сході, ймовірно, щоб збільшити свій вплив у регіоні на тлі війни Ізраїлю в секторі Газа.