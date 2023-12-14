Символ агрессии и потерь: почему ВС РФ лишились такого количества Ка-52, — эксперты

Польские аналитики отметили, что если какая-либо боевая машина и будет снята с вооружения РФ из-за потерь в этой войне, то это будет скорее всего Ка-52 "Аллигатор".

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" Вооруженных сил РФ должны был стать символом блестящей победы над Украиной, но стал символом провала оккупантов и их потерь. Перед полномасштабным вторжением россияне широко пиарили эти машины, однако в первые дни войны фотографии сбитых вертолетов облетели весь мир. О причинах таких потерь воздушных сил РФ рассказали 14 декабря обозреватели Defence 24.

В материале говорится, что ВКС России имели перед началом войны 130 ударных вертолетов Ка-52. По данным сайта Oryx, по меньшей мере 46 таких вертолетов были уничтожены, 47 захвачены украинскими силами и 12 повреждены. Таким образом Россия потеряла 115 "аллигаторов". Кроме того в это число не входит изношенная техника, которая потеряла свой функционал в процессе эксплуатации.

Но эти данные вовсе не показывают, что сама конструкция вертолета Ка-52 оказалась неудачной. Польские обозреватели считают, что причина таких потерь заключается в том, что эти машины чаще всего бросают на сложные участки фронта из-за их высокой эффективности и выживаемости в зонах работы украинской ПВО.

"Ка-52 — одна из настоящих рабочих лошадок этой войны. Эти машины бросают в самые опасные районы фортов, и они сыграли важную роль, в частности, в сдерживании украинских войск там, где российские линии были под угрозой прорыва", — пишут эксперты.

Кроме того, учитывая значимость "аллигаторов" на передовой, они часть становились мишенью для украинских ракет и беспилотников, которыми ВСУ атаковали авиабазы противника. Авторы материала напомнили об успешном ударе ВСУ в октябре 2023 с применением ракет ATACMS.

В то же время россияне пытались модернизировать Ка-52, и вводить их в строй после ремонтных работ, но хотя точное число такой техники неизвестно, наверняка оно было гораздо меньше понесенных потерь.

"Если какой-либо российский летательный аппарат и будет снят с вооружения в этой войне из-за потерь, то это, скорее всего, будет Ка-52", — подытожили эксперты.

Напомним, 14 декабря командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" рассказал, что ВС РФ пока не понесли критических потерь военных вертолетов, которые используют во время войны в Украине. Офицер считает, что эти потери критичны только для Ка-52 "Аллигатор", но других вертолетов у врага достаточно.