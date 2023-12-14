"Самая большая беда": командир рассказал о новой тактике использования вертолетов ВС РФ

Россияне за время войны в Украине потеряли более 300 военных боевых вертолетов. Теперь они их прячут как можно дальше от линии фронта, чтобы не попасть под удар высокоточной ракеты.

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ВС РФ пока не понесли критических потерь военных вертолетов, которые используют во время войны в Украине. Количество российских летчиков уменьшилось, но их все еще достаточно. О деталях использования россиянами воздушных судов различных типов рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" в интервью УНИАН.

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По мнению "Гуцула" (имя военного не указывается), ВС РФ, так же как ВСУ, массово используют старые вертолеты, например, Ми-8 и Ми-24. Также имеют более новые модели — Ми-28 и Ка-52. За время войны враг потерял значительное количество этих воздушных судов, особенно много — Ка-52 "Аллигатор". Однако офицер считает, что эти потери критичны только для "Аллигатора": других вертолетов у врага достаточно. С другой стороны, ВСУ также обезвреживают российских пилотов, но их у РФ все еще много.

"Человеческий ресурс у них огромный. И это — самая большая беда", — сказал он.

Российское командование изменило тактику использования вертолетов на линии фронта. Эти изменения начались в первые дни войны, отметил боец. Сначала россияне считали, что уничтожили украинскую систему ПВО и свободно взлетали для ударов по позициям ВСУ. Однако очень быстро поняли, что ПВО у украинцев есть, к тому же по врагу бьют из "Стингеров". Поэтому россияне начали действовать иначе: работают на линии фронта парами и на отдельных отрезках фронта — в Запорожской и Донецкой областях.

"Они понесли потери и сделали определенные выводы. Сейчас россияне уже не такие наглые, как в начале", — отметил "Гуцул".

Также в первые месяцы войны ВС РФ держали вертолеты неподалеку от линии фронта или на оккупированных частях Украины — например, в Чернобаевке, Мариуполе, Джанкое. Однако позже по этим площадкам начали бить высокоточными снарядами, сбрасывать взрывчатку. Поэтому россияне вынуждены убраться с этих территорий и перенесли вертолетные площадки подальше. Теперь, пояснил "Гуцул", российские вертолеты летят издалека — их держат в глубоком тылу в Крыму или у самой границы РФ с оккупированными частями Украины.

Что касается пилотов ВС РФ, то, по мнению украинца, хоть их много, но качество подготовки не слишком высокое. Причина подобной ситуации — большое количество погибших экипажей среднего звена и постоянный набор новых, у которых мало времени на обучение.

"Уровень подготовки врага является разным. Но это раньше процесс обучения был растянут на годы. Подготовка в условиях войны проходит гораздо быстрее".

Война РФ — детали ударов по авиабазам

Отметим, ВС РФ за почти два года войны потеряли 324 военных вертолетов — об этом говорится на портале "Минфин", где создали инфографику согласно официальным данным Генштаба ВСУ. Последний случай уничтожения российского судна — 16 октября, когда обезвредили российский Ми-8.

В декабре OSINT-расследователь выяснил, где расположена новая авиабаза ВС РФ для укрытия боевых вертолетов. На спутниковых фотографиях видно, что в течение нескольких месяцев строились вертолетные площадки на Арабатской стрелке на территории одного из пансионатов. Теперь там есть 20 стоянок, куда перевели воздушные суда с левобережья Херсонщины.

Между тем в октябре россияне потеряли около двух десятков вертолетов, которые находились на площадках в Бердянске и Луганске. Украинское командование подтвердило, что добралось до российских позиций дальнобойными ракетами ATACMS, предоставленными США.

Напоминаем, 6 декабря бойцы ВСУ показали видео попадания по российскому вертолету неподалеку от Лимана в Донецкой области. Воздушное судно не уничтожено, но получило серьезные повреждения, пояснили украинские военные.