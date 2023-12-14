"Найбільша біда": командир розповів про нову тактику використання вертольотів ЗС РФ

Росіяни за час війни в Україні втратили більш як 300 воєнних бойових гелікоптерів. Тепер вони їх ховають якнайдалі від лінії фронту, щоб не потрапити під удар високоточної ракети.

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ЗС РФ поки що не зазнали критичних втрат воєнних вертольотів, які використовують під час війни в Україні. Кількість російських льотчиків зменшилась, але їх все ще достатньо. Про деталі використання росіянами повітряних суден різних типів розповів командир екіпажу вертольота Мі-8 з позивним "Гуцул" у інтерв'ю УНІАН.

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На думку "Гуцула" (ім'я військового не вказується), ЗС РФ, так само як ЗСУ, масово використовують старі вертольоти, наприклад, Мі-8 та Мі-24. Також мають новіші моделі — Мі-28 та Ка-52. За час війни ворог втратив значну кількість цих повітряних суден, особливо багато — Ка-52 "Алігатор". Однак офіцер вважає, що ці втрати критичні лише для "Алігатора": інших вертольотів у ворога вдосталь. З іншого боку, ЗСУ також знешкоджують російських пілотів, але їх у РФ все ще достатньо.

"Людський ресурс у них величезний. І це — найбільша біда", — сказав він.

Російське командування змінило тактику використання вертольотів на лінії фронту. Ці зміни почались у перші дні війни, зауважив боєць. Спершу росіяни вважали, що знищили українську систему ППО і вільно злітали для ударів по позиціях ЗСУ. Однак дуже швидко зрозуміли, що ППО в українців є, до того ж по ворогу б'ють зі "Стінгерів". Тому росіяни почали діяти інакше: працюють на лінії фронту парами і на окремих відтинках фронту — у Запорізькій та Донецькій областях.

"Вони зазнали втрат та зробили певні висновки. Зараз росіяни вже не такі нахабні, як на початку", — зауважив "Гуцул".

Також у перші місяці війни ЗС РФ тримали вертольоти неподалік від лінії фронту або на окупованих частинах України — наприклад, у Чорнобаївці, Маріуполі, Джанкої. Однак згодом по цих майданчиках почали бити високоточними снарядами, скидати вибухівку. Тому росіяни змушені забратись з цих територій і перенесли вертолітні майданчики подалі. Тепер, пояснив "Гуцул", російські гелікоптери летять здалека — їх тримають в глибокому тилу в Криму або біля самого кордону РФ з окупованими частинами України.

Щодо пілотів ЗС РФ, то, на думку українця, хоч їх багато, але якість підготовки не надто висока. Причина подібної ситуації — велика кількість загиблих екіпажів середньої ланки і постійний набір нових, у яких мало часу на навчання.

"Рівень підготовки ворога є різним. Але це раніше процес навчання був розтягнутий на роки. Підготовка в умовах війни проходить набагато швидше".

Війна РФ — деталі ударів по авіабазах

Зазначимо, ЗС РФ за майже два роки війни втратили 324 воєнних гелікоптерів — про це ідеться на порталі "Мінфін", де створили інфографіку згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ. Останній випадок збиття російського судна — 16 жовтня, коли знешкодили російський Мі-8.

У грудні OSINT-розслідувач з'ясував, де розташована нова авіабаза ЗС РФ для переховування бойових вертольотів. На супутникових світлинах видно, що протягом кількох місяців будувались вертолітні майданчики на Арабатській стрілці на території одного з пансіонатів. Тепер там є 20 стоянок, куди перевели повітряні судна з лівобережжя Херсонщини.

Між тим у жовтні росіяни втратили близько двох десятків вертольотів, які перебували на майданчиках у Бердянську та Луганську. Українське командування підтвердило, що дістало до російських позицій далекобійними ракетами ATACMS, які надали США.

Нагадуємо, 6 грудня бійці ЗСУ показали відео влучання по російському вертольоту неподалік від Лиману у Донецькій області. Повітряне судно не знищене, але отримало серйозні пошкодження, пояснили українські військові.