БПЛА летали несколько часов: ВС РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed (карта)

Российские дроны были замечены в Николаевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской и Черниговской областях.

Российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога в связи с активностью вражеских БПЛА была объявлена ВСУ еще в 19:55 14 декабря.

Уже в 21:01 появилось сообщение о том, что несколько групп дронов двигаются из Николаевской области в Одесскую область.

"Атака вражеских ударных дронов продолжается! "Шахеды" из Николаевщины и Одесщины двигаются к северо-западу. Несколько новых групп "шахедов" заходят в Николаевскую область с юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — отметили в ВСУ в 21:35.

Позже стало известно, что несколько групп вражеских дронов двигались на границе Кировоградской, Черкасской, Винницкой областей. Они летели на север в направлении Умани.

"Остальные группы – на Николаевщине, двигаются в том же направлении", — отметили в ВСУ в 22:09.

В 23:38 Воздушные силы сообщили, что дроны находятся в Хмельницкой и Винницкой областях. Они двигались в направлении Староконстантинова.

В 00:32 корреспондент Фокуса сообщил, что в Хмельницкой области работают силы ПВО.

Уже в 01:16 ночи 15 декабря Воздушные силы сообщили, что бесплиотники из Кировоградской двигаются в направлении Полтавской, а именно к городу Кременчуг. Уже в 02:02 ночи в большинстве областей был объявлен отбой тревоги.

Напомним, что Воздушные силы сообщили, как сбивали "Кинжалы". Отмечается, что воздушную тревогу в Украине объявили в 14:09 из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка с территории РФ. Около 14.15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова Хмельницкой области зафиксировали в 14:20. Таким образом от пуска ракет до прилетов прошло 10 минут.