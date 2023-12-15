"Атеш" обнаружил базу ВС РФ в Крыму: какую военную технику хранит враг (видео)

В Джанкое и районе партизаны обнаружили места размещения российской техники и личного состава. Военные машины разбросаны по полю, их никто не охраняет, рассказали в украинском подполье.

Украинское подполье обнаружило размещение военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" работает в Джанкойском районе", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в ходе разведывательной деятельности обнаружили места размещения техники и личного состава врага. В окрестностях поселка Новостепное было замечено различную технику противника, в частности КамАЗ и БТР. Зато машины разбросаны по полю, а охраны нет.

Координаты, по которым размещена вражеская техника, — 45.6727621, 34.3844866.

Партизанское движение "Атеш" также обнаружило базу ВС РФ в Джанкое, на ней также наблюдалась различная техника. Ее координаты — 45.6899279, 34.3938653.

Подполье добавило, что продолжает находить новые места размещения врага, зато вся полученная информация передается "в правильные руки".

Напомним, 14 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили об обнаружении нового места размещения российской военной техники в Гвардейском в Крыму. Партизаны заметили КамАЗы и артиллерийские тягачи. Врагу нужна эта техника для переброски личного состава и установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" в Херсонскую область.

В тот же день стало известно, что партизаны проследили за стоянкой военной техники РФ в Симферополе в Крыму. Среди военной техники "Атеш" заметил бронированные машины "Тигр", краны, КамАЗы-5350, машины связи "ГАЗ-66", маршрутки и автобусы.