Венесуэла и Гайана договорились, что не будут воевать за спорную территорию, — CNN

По данным журналистов, лидеры двух стран договорились мирно урегулировать территориальный спор относительно богатого нефтью региона Эссекибо.

Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али договорились о создании совместной комиссии для мирного урегулирования территориального спора относительно Эссекибо, богатого нефтью региона, расположенного на границе между двумя странами. Об этом 15 декабря сообщает американский телеканал CNN.

Встреча лидеров состоялась 14 декабря в Кингстауне, Сент-Винсент и Гренадины. В совместной декларации они обязались "не угрожать и не применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах" и "воздерживаться, как словами, так и действиями, от эскалации любого конфликта или разногласий, возникающих в результате противоречий".

В то же время позиции стран по вопросу о принадлежности Эссекибо остаются противоречивыми, отмечают журналисты. Венесуэла считает, что регион является ее неотъемлемой частью, а Гайана утверждает, что он является ее суверенной территорией.

В состав совместной комиссии войдут министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны и технический персонал стран. Лидеры договорились вновь встретиться в Бразилии в ближайшие месяцы.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной

Правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо, территории, оспариваемой с соседней Гайаной, и поручило начать обсуждения относительно создания нового региона Гайана-Эссекибо. Николас Мадуро подтвердил свои притязания на эти земли, вопрос о которых остается спорным с XIX века, особенно после обнаружения морских запасов нефти и газа на территории бывшей британской колонии.

Территория, на которую претендует Венесуэла Фото: Фокус

Решение о создании совместной комиссии было принято после того, как Венесуэла провела референдум о присоединении Эссекибо, несмотря на решение Международного суда ООН, предписывающее ей воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре.

После референдума, на котором более 95% голосовавших венесуэльцев поддержали претензии правительства на Эссекибо, Гайана привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и обратилась за помощью к США и ООН. Мадуро в ответ заявил об аннексии Эссекибо и начал мобилизацию армии.

Соединенные Штаты сообщали о планах провести патрулирование вместе с военными Джорджтауна (Гайана).