Одной спичкой: в легионе "Свобода России" показали, как подожгли нефтебазу в Воронеже (видео)

Чтобы добраться до резервуара с горючим под Воронежем, диверсанты преодолели 200 км, не спали и потратили деньги только на спички. Между тем на фронте для аналогичных действий нужно гораздо больше ресурсов, заявили бойцы.

Нефтебазу в Воронеже, которая взорвалась в ночь на 12 декабря, уничтожили российские добровольцы из легиона "Свобода России" (ЛСР). Бойцы утверждают, что совершили диверсию без особых проблем. О деталях ночной спецоперации рассказали в Telegram-канале легиона.

В заметке указано, что бойцы ЛСР приложили немного усилий, чтобы взорвать резервуар с горючим в Воронежской области (в 200 км от Украины). Для этого, по их словам, понадобились только спички и бессонная ночь. Также отметили, что на фронте топливо противника уничтожать сложнее — нужны снаряды, артиллеристы и операторы БПЛА.

На видео, опубликованном российскими добровольцами, видно как они посреди ночи подбираются вплотную к большому резервуару и делают определенные манипуляции. После этих действий, как свидетельствовали данные от российских властей, там вспыхнул пожар и произошел взрыв.

В завершение бойцы намекнули, что аналогичные "легкие" диверсии совершают обычные россияне, например, на танковых заводах: просто отвинчивают гайки на предприятии-производителе. В завершение отметили, что "ресурсы РФ должны работать на РФ, а не на преступную войну".

Диверсии в РФ — детали

Отметим, российские власти, после взрыва многотонной цистерны с горючим заявили, что инцидент якобы произошел во время тренировочных учений МЧС, для которых намеренно сымитировали подрыв и пожар. Однако в ГУР Минобороны опровергли заявления россиян и заверили, что за происшествием стоят украинские Силы обороны.

Между тем 30 ноября разведка сообщила о поджоге распределительных шкафов на железной дороге в Подмосковье. Указывали, что эта диверсия разрушила логистику россиян и создала проблемы для москвичей. Тогда же стало известно о взрыве в 15-километровом тоннеле, по которому ехал поезд с горючим. Эксперты отметили, что это единственный железнодорожный путь, который соединяет центральную часть России с Китаем и КНДР.

Напоминаем, в медиа проанализировали ситуацию, которая сложилась на отрезке фронта возле Крынок на Херсонщине. Кроме того, бойцы ВСУ рассказали, чего ожидать от боев, которые происходят вокруг Авдеевки в Донецкой области.