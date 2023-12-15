"Атеш" разведал позиции ВС РФ в Крыму: что хранит враг (фото)

Российские военные на открытой местности хранят 33 топливных бака. Также партизаны заметили стоянку из десяти единиц военной техники.

Украинское подполье обнаружило склад топлива и военной техники во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты провели разведку большого склада ГСМ в Севастополе", — говорится в сообщении.

Российские военные на открытой местности хранят 33 топливных бака. Также партизаны заметили стоянку из десяти единиц военной техники.

Партизаны отметили, что зафиксировали 33 топливных бака, расположенных на открытой местности. Кроме этого, "Атеш" на территории заметил стоянку военной техники — более десяти единиц.

Российский склад ГСМ в Севастополе Российский склад ГСМ в Севастополе

Подполье проводит наблюдение и анализирует, когда и по какому графику враг пополняет баки и машины ГСМ, чтобы потом предоставить информацию Силам обороны.

"Атеш" систематически осуществляет разведку разного уровня сложности. Вся информация оперативно передается Силам обороны Украины, — добавили партизаны.

Координаты объекта — 44.571220, 33.413880.

Склад ГСМ в Севастополе

Напомним, 15 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о размещении военной техники и личного состава российских военных в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму. Во время разведки партизаны обнаружили различную технику врага, в частности КамАЗ и БТР, в окрестностях поселка Новостепное.

14 декабря стало известно, что партизаны обнаружили новое место, где оккупанты размещают свою технику в Гвардейском в Крыму. В частности, были зафиксированы КамАЗы и артиллерийские тягачи. В частности, эту технику враг использует для переброски живой силы и установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" в Херсонскую область.