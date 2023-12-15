Мобилизация в Украине: кому из мужчин вручат повестку в 2024 году

Кроме мужчин, правила воинского учета должны выполнять женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся до 14 февраля 2024 года. В это время призвать в ВСУ могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если те не имеют оснований для отсрочки и признаны ВВК годными к службе по состоянию здоровья. Издание NV рассказало, какие категории украинцев могут получить повестки.

Приказ Минобороны №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" определяет состояние пригодности граждан к военной службе, тогда как закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет лиц, которых запрещено призывать без их согласия, поскольку те имеют отсрочку.

Кого из мужчин могут мобилизовать в Украине

Во время военного положения в Украине могут мобилизовать следующие категории:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие опыт службы;

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

сняты с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если ВКЛ признает их годными или ограниченно годными к военной службе;

исключены с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые добровольно прошли ВВК, которая признала их годными или ограниченно годными к службе, и которые не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление;

лица с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет, если ВВК признала их годными или ограниченно годными к службе (их могут призвать по собственному желанию и по месту жительства);

военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку и признаны годными или ограниченно годными (добровольно).

Мобилизуют ли женщин во время военного положения

На воинском учете должны состоять женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность. Согласно постановлению Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" правила воинского учета для женщин предусматривают выполнение обязанностей службы в запасе. В частности, обновление персональных данных, запрет покидать место жительства без разрешения ТЦК, постановка на учет в течение семи дней после смены места жительства, явка в ТЦК в случае вручения повестки, прохождение ВВК и выполнение рекомендаций врачей, мобилизация в случае необходимости.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что в Украине наблюдается провал с мобилизацией. В частности, это происходит из-за расхолаживания общества "победой уже завтра", методами работы ТЦК и отношением к военным.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Слуга народа", Марьяна Безуглая рассказала, что предоставить отсрочку и право на освобождение от службы могут еще одной категории граждан — лицами с третьей группой инвалидности. Этих граждан смогут призывать только на добровольной основе.