Мобилизация в Украине: кому из мужчин с отсрочкой могут вручить повестку

ТЦК и СП может не знать о наличии права на отсрочку. Мужчин призывного возраста могут вызвать в военкомат для уточнения учетных данных, постановки на воинский учет, направления на ВВК, рассказала адвокат Марина Бекало.

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Во время военного положения мужчинам, которые имеют отсрочку от призыва, могут вручить повестку и отправить на прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua".

Она отметила, что все призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли призыву на службу, должны соблюдать правила воинского учета.

"По правде говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила воинского учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д.", — сказала она.

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По словам Бекало, ТЦК и СП могут не знать о наличии права на отсрочку, а потому имеют право вызвать мужчину призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на воинский учет, направления на ВВК, уже после чего будет рассматриваться вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки.

Она отметила, что если гражданин не стал на воинский учет военнообязанных в 27 лет или изменил место жительства без постановки на воинский учет, не проходил ВВК, не возобновлял свои учетные данные, то ТЦК могут вручить повестку для обновления учетных данных.

"Для этого он (ТЦК, — ред.) затребует все имеющиеся документы и данные, которые касаются воинского учета. Например, диплом об имеющемся образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья. Для этого военнообязанного направляют на ВВК", — сказала адвокат.

Когда ТЦК и СП рассмотрит вопрос о предоставлении отсрочки

ТЦК и СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если есть основания, после прохождения ВВК и обновления учетных данных. Военнообязанный должен подать в военкомат все имеющиеся документы, подтверждающие право на отсрочку, и соответствующее заявление. В таком случае человек не подлежит призыву на службу по мобилизации, добавила Марина Бекало.

Напомним, ФЛП не может получить бронь от мобилизации и не может забронировать своих работников. Адвокат Ростислав Кравец заявил, что в некоторых случаях, ФЛП могут получить отсрочку от призыва.

Представительница Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала, что мобилизация в Украине имеет определенные трудности. В частности, есть недостатки в процессе отбора на военную службу и в методах работы ТЦК.