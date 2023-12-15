"Отдадут кому захотят": на Луганщине россияне "узаконивают" захват шахт, — ОВА

Глава администрации рассказал, что в 2014 году враг "национализировал" угледобывающие предприятия, но не вкладывал средства в их развитие, зато часть из них затопили, а работников отправили воевать против Украины.

Российские оккупанты, которых поставили руководить оккупационными администрациями на Луганщине, "законодательно" разрешили передавать шахты частным лицам без торгов. Об этом сообщил главаЛуганской ОГА Артем Лысогор.

"Депутаты так называемого "Народного совета ЛНР" внесли изменения в "закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории республики", — говорится в сообщении.

По словам Лысогора, отныне и до января 2028 года включительно права на владение или пользование имущественными комплексами предприятий угольной отрасли, находящихся в государственной собственности так называемой "ЛНР", можно передавать без проведения торгов.

"Если коротко — отдадут шахту тому, кому захотят, без возможности конкурировать", — объясняет глава Луганской ОГА.

Он напомнил, что в 2014 году враг "национализировал" угледобывающие предприятия, но не вкладывал средства в их развитие, зато часть из них затопили, а работников отправили воевать против Украины на фронт.

"Шахты с богатой добычей теперь, так сказать, приватизируют те, кому это нужно. Купят за бесценок. Потом решат — вкладывать деньги или заработать на металлоломе", — подчеркнул Лысогор.

Напомним, в центре оккупированного Луганска 6 декабря прогремел взрыв. Так, взорвали автомобиль с "депутатом" так называемого "Народного совета ЛНР" Олегом Поповым.

Также 14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что "незаметно" посетил временно оккупированный Луганск, который в отличие от Москвы выглядит "довольно скромно".