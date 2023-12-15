Drone Busters: бельгийские военные придумали простейший способ борьбы с БПЛА (фото)

Бойцы подразделений бельгийских ВВС для защиты авиабаз от дронов решили использовать известное итальянское полуавтоматическое ружье Benelli M4 Super 90 12-го калибра.

Бойцы подразделений бельгийских ВВС решили не усложнять механизмы борьбы с беспилотниками, а прибегнуть к фактически очевидному решению. Так сотрудники службы безопасности решили использовать в качестве оружия для поражения БПЛА дробовик 12 калибра Benelli M4 Super 90, сообщают обозреватели Defensa.

Авторы материала сослались на пост в соцсетях, бельгийские военные упражняются в приемах "авиационной безопасности", используя полуавтоматическое ружье Benelli. Такое решение, говорится в посте, вызвано "растущей важностью борьбы с воздушными угрозами", каким являются беспилотные аппараты.

Кроме того военные подразделения, подражая персонажам популярного фильма "Охотники за привидениями" сделали себе нашивки с известной эмблемой, но адаптированные к нынешней роли "DroneBusters".

Нашивка с надписью "DroneBusters"

Хотя тип БПЛА, которые будут использоваться для стрельбы по дронам, не указан, те, что используются в тренировках, являются микро- или мини-аппараты. Обозреватели отмечают, что дробовик может легко справиться именно с такими дронами, а эффективность поражения составляет примерно 50 м — дальность полета ружейных боеприпасов.

Беспилотники, на которых тренируются бельгийские бойцы

Дробовик Benelli M4 Super 90

Известное итальянское полуавтоматическое ружье Benelli M4 Super 90 12-го калибра стало оружием, выбранным для подготовки первых инструкторов для формирования команд по защите от растущего присутствия беспилотных летательных аппаратов вокруг военных баз.

Это оружие, предназначенное для военных и полицейских, имеет полуавтоматический режим использования с опцией одиночной стрельбы, возможность использования патронов калибра 12×70 мм и 12×76 мм. Ружье имеет телескопическое ложе и направляющие для установки аксессуаров, а также большую емкость благодаря трубчатому магазину на семь патронов.

Это оружие обычно используется гражданскими и военными полицейскими подразделениями для штурма, вскрытия дверей или борьбы с беспорядками, и ключевым элементом этой универсальности является использование различных типов патронов в зависимости от выполняемой задачи.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие активно испытывают образцы стрелкового оружия следующего поколения — NGSW-Automatic Rifle (AR) и системы NGSW-Fire Control (FC) калибра 6.8-мм. Они отметили положительную разницу новой системы в плане убойной мощности, а также преимущества ведения огня на дальней дистанции.