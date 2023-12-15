"Нежелательный сценарий": в ГУР прокомментировали слова Буданова о планах Путина на войну

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль действительно не рассматривает продолжение боевых действий в 2025 году, однако по итогам 2024-го многое может измениться.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил о том, что у Российской Федерации нет планов на продолжение войны в 2025 году. Представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал это заявление.

По его словам, Кремль действительно пока что не рассматривает вариант, при котором боевые действия будут продолжаться через год, однако по итогам 2024-го они могут быть скорректированы.

"Есть цитата главы разведки Кирилла Буданова, и она заключается в том, что сейчас в Кремле нет планов на продолжение в 2025 году. Возможно, в 2024 году по итогам они могут быть скорректированы. В Кремле видят цифры и анализируют ситуацию. Может, в 2024-м, а может, в 2025-м экономическая ситуация, давление и результаты санкционированной политики гораздо возрастут, и ряд деструктивных процессов в российской экономике уже запущен…, поэтому для них это нежелательный сценарий", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки отмечает, что одна из задач противника по состоянию на сегодня — ослабить поддержку Киева со стороны Запада. Россияне пытаются распространять нарративы о том, что украинская борьба бесперспективная, однако это не работает. Международная коалиция стойкая, а поддержка Украины продолжается.

"Да, один из важных моментов проведения психологически-информационных операций и использования ситуации на линии фронта в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, поддержки Украины в мире", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 14 декабря Андрей Юсов заявлял, что президент РФ Владимир Путин был пойман в очередной раз на лжи касаемо ВС РФ. Глава Кремля озвучил численность оккупационных войск, которые воюют в Украине. Однако, по данным разведки, он ошибся более чем на 150 тысяч.