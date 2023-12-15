Обстрелы Украины: ВС РФ запустили ракету по центральным регионам, звучали взрывы

По данным Воздушных сил, сначала вражеская воздушная цель летела в направлении Кривого Рога, однако потом изменила курс на Кропивниций. Местные жители слышали звуки взрывов.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины и запускать воздушные объекты. В опасности несколько центральных областей. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ 15 декабря.

В 16:27 в командовании сообщили о том, что существует угроза применений авиационных средств поражения, ведь зафиксирована активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В связи с этим воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

В 16:40 Воздушные силы написали, что был осуществлен пуск и ракета летела в направлении Кривого Рога, но уже в 16:48 изменила свое направление в сторону Кропивницкого.

Жителей города призвали пройти в укрытие, ведь существовала серьезная угроза.

Сразу после этого в Кропивницком были слышны сильные звуки взрывов, о чем сообщило "Суспiльне" в 16:50.

"Воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не выкладывайте фото и видео в социальные сети вероятных результатов взрывов", — говорится в сообшении.

В 16:55 в Воздушных силах заявили об отбое угрозы. Местные власти никак не комментировали инцидент. Информация о последствиях также не прозвучала.

Обстрелы Украины: детали

15 декабря сообщалось, что РФ атаковала Украину ударными Shahed и взрывы прозвучали сразу в четырех областях. Во время ночной атаки российских дронов взрывы слышали неподалеку от Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Воздушная тревога по Украине продолжалась пять часов.

14 декабря появилась информация о том, что ВС РФ запустили авиационную ракету в направлении Днепра. Местные жители слышали звуки взрывов. Для обстрела российские войска, вероятно, использовали управляемую ракету Х-59. До этого в регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Напомним, 15 декабря стало известно об очередном скандале с укрытиями. 11-летний мальчик и 12-летняя девочка пытались спрятаться в бомбоубежище школы, однако их внутрь не пустил охранник. Позже информацию прокомментировали в КГВА, назвав инцидент недопустимым. Одна из мам учеников считает, что охранник поступил правильно, ведь в укрытии мало места.