Режут на металл: россияне уничтожают украинский корабль "Луцк", захваченный в 2014 году (фото)

Судно было захвачено в ходе оккупации Крыма. Судя по опубликованным в сети кадрам, корабль уже лишился всех надстроек.

Малый противолодочный корабль "Луцк" режут на металл в Севастополе. Об этом 15 декабря сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

Боевой корабль, который до марта 2014 года входил в состав Военно-Морских сил Украины, уже лишился всех надстроек, а в настоящее время работники российского Вторчермета на верфи в Инкермане разбирают носовую часть "Луцка".

В марте 2014 года во время аннексии Крыма корабль был захвачен российскими оккупантами.

Оккупация Крыма: что случилось с флотом Украины

В 2014 году Россия захватила Крым. Одной из главных целей российских агрессоров был захват украинских военных кораблей.

Во время аннексии Военно-Морские силы Украины потеряли 51 корабль, три верфи, аэродромы, береговую инфраструктуру, запасы горючего, боеприпасов, запчастей и др. Кроме того, Россия захватила контроль над проливом между Крымом и Кубанью и таким образом фактически изолировала украинские порты на Азовском море — Мариуполь и Бердянск.

Украинский военный флот остался с 10 кораблями — единственный фрегат "Гетман Сагайдачный", который тогда находился на ремонте (был позже затоплен украинскими моряками, чтобы не достался врагу), тральщик и мелкие суда. Через четыре года Украина попыталась провести два военных катера и буксир в Мариуполь, но Россия захватила их. Правда, позже вернула, однако сняв все ценное оборудование и украв даже часть личных вещей моряков.

В то же время Черноморский флот России получил уникальное географическое преимущество — Крымский полуостров и гавань Севастополя. Это позволило России установить контроль над большей частью акватории и воздушного пространства Черного моря.

При этом у военного флота России в черноморском регионе не было конкурентов: ВМФ Румынии и Болгарии относительно слабы, а Турция, которая в последние годы тратит значительные ресурсы на модернизацию и усиление своего флота, держит большинство кораблей и самолетов в Ионическом и Средиземном морях.

Накануне вторжений в Грузию и Украину Россия проводила так называемые крупномасштабные военные учения вблизи границ государств, которые планировала атаковать: это позволяло под благовидным предлогом сконцентрировать силы и провести боевое слаживание.

По этой же схеме были проведены концентрация сил и средств российского флота. В январе 2022 года Россия объявила о морских учениях сразу в нескольких регионах — Северном, Охотском, Средиземном морях, Атлантическом и Тихом океанах. Участвовало более 140 кораблей.

В конце января 2022 года более 20 кораблей провели учения в Черном море. Перед самым началом вторжения Россия вновь объявила о проведении маневров во многих частях Черного и в Азовском море – корабли иных стран были обязаны избегать этих районов.

Вторжение России в Украину

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот России установил контроль над северо-западной частью моря, установив де-факто морскую блокаду Украины и, предположительно, подготовившись к высадке морских десантов для захвата Одесского побережья. Российский крейсер "Москва" захватил стратегически важный украинский остров Змеиный.

Однако ЧФ оказался, по мнению экспертов, неспособен сохранить и использовать свои преимущества. Несмотря на это, он продолжает проявлять значительную активность, в частности нанося ракетные удары по Украине и обеспечивая морскую блокаду.

Летом и осенью 2022 года западные союзники поставили ВМС Украины противокорабельные ракеты Harpoon и Brimstone. Появление этих ракет и многочисленных минных полей вдоль южного побережья Украины существенно уменьшило шансы на успех для российского десанта. Корабли ЧФ РФ были вынуждены держаться вдалеке от украинских берегов.

Однако еще весной 2022 года Украина начала наносить контрудары по инфраструктуре российского Черноморского флота. Позже Украина благодаря умелому и эффективному использованию ракет, дронов и авиации заставила российские войска покинуть остров Змеиный. Достаточно символичной была и атака украинских беспилотников на штаб Черноморского флота в Севастополе в августе этого года.

После успешного применения новейших украинских разработок — морских дронов — президент Владимир Зеленский объявил о планах создания флота морских беспилотников и развертывания их производства в Украине. Это дало возможность украинским бойцам наносить пропорциональный ответ на блокирующие действия российского флота, что они и предприняли, например, при выходе из "зерновой сделки". Так, Украина атаковала и повредила российский танкер в Керченском проливе, после чего объявила зоной военной угрозы шесть российских портов — Анапу, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань, фактически установив свою морскую блокаду.

Напомним, 5 декабря корабль "Туча" заметили в Новороссийске. Его строительство было завершено в июне 2023 года.

Поражение ракетного корабля "Аскольд" подтверждали в СтратКоме ВСУ. В соцсетях публиковали фото последствий удара ракеты Storm Shadow/SCALP EG.