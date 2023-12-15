Простоял два дня: в Киеве вандалы срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного (фото)

Установленный дуб, по словам коммунальщиков, должен был стать символом борьбы за независимость Украины.

В Киеве ночью срезали дуб, посаженный в память о защитнике Украины, известном экоактивисте Романе Ратушном, который погиб в боях за родину. Об этом сообщило коммунальное объединение "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook.

Как написали сотрудники предприятия, 12-летний дуб простоял всего два дня. Неизвестные оставили лишь небольшую нижнюю часть ствола. Произошло это в центре столицы, в Шевченковском районе, на улице Сечевых стрельцов, 49.

"Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить цветы Украины", должен был стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы", — говорится в сообщении "Киевзеленстроя".

Работники предприятия и меценаты уже обратились в правоохранительные органы с просьбой установить и привлечь к ответственности лиц, уничтоживших дерево.

Кто такой Роман Ратушный?

Украинскому общественному деятелю, журналисту Роману Ратушному приближалось всего 25 лет, когда он погиб в июне 2022 года под Изюмом.

Роман Ратушный известен борьбой за сохранение столичного урочища Протасов Яр — в 2019 году он возглавил общественную инициативу "Защитим Протасов Яр", которая выступала против строительства трех многоэтажек в парковой зоне Киева.

В 2020 году благодаря работе активистов КГГА вернула Протасовому Яру статус зеленой зоны. А в октябре 2020 года суд признал разрешение на застройку Протасова Яра неправомерным.

Сейчас бывшая улица Волгоградская в Соломенском районе носит имя Романа Ратушного.

Напомним, Фокус писал, что в Киеве попрощались с погибшим политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко.