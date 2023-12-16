Без помощи США и НАТО Украина может продержаться до лета 2024 года, — СМИ

Неназванный чиновник утверждает, что ВСУ уже сейчас вынуждены экономить боеприпасы. Исправить ситуацию поможет принятие нового пакета помощи Украине, предложенного президентом США Джо Байденом.

Прекращение военной поддержки Украины со стороны США может иметь глобальные последствия для защиты страны от российской армии уже к лету 2024 года. Так считают представители западных спецслужб, как сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, западные военные чиновники говорят о том, что Украина сможет продержаться только несколько месяцев и уже сегодня ВСУ вынуждены экономить боеприпасы.

"С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они (украинская армия. — Ред.) наверняка потерпят неудачу", — заявил высокопоставленный военный США.

Однако добавил, что это наихудший сценарий, при котором украинские и российские силы оказались фактически в тупике на территории Украины.

Daily Mail подчеркивает, что фоном для таких мрачных прогнозов является застопорившаяся в США программа экстренной помощи, в рамках которой президент Джо Байден запросил 61 миллиард долларов на удовлетворение острой потребности Украины в ракетах большей дальности, средствах ПВО, боеприпасах и других нуждах.

По информации издания, в Конгрессе и Сенате продолжаются переговоры в поисках возможного решения, однако все упирается во внутреннюю политику Штатов, направленную на получение контроля над южной границей страны.

И хотя Сенат продолжит сессию на следующей неделе, спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже отправил своих законодателей домой на каникулы.

"Палата представителей не будет ждать, чтобы получить и обсудить поспешно выпущенный продукт", — заявил он вечером в четверг, 14 декабря.

Напомним, Фокус писал, что Российская Федерация намерена продолжать войну в Украине минимум до конца 2024 года. Для этого противник активно перестраивает экономику.

Кроме того, во время "прямой линии" президент РФ Путин заявил, что конфликт между Россией и Украиной начался в 2014 году из-за того, что "американские дружки" не позволили установить дружеские отношения с Киевом.