Бои идут за каждый дом: под контролем ВСУ всего 4% Марьинки, — DeepState (видео)
По словам аналитика Романа Погорелого, были случаи, когда украинские бойцы вели перестрелки с россиянами в пределах одного здания.
Российские военные продолжают наступать в Марьинке Донецкой области. Бои там происходят буквально за каждый дом. Об этом рассказал сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый в эфире программы "Линия фронта".
Погорелый отметил, что ВС РФ занимают город, что можно увидеть на карте. За каждый сантиметр земли там идут тяжелые бои.
По его словам, под контролем Сил обороны было всего 4% от населенного пункта. Так, россияне имеют там продвижение каждый день. Были случаи, когда украинские бойцы вели перестрелки с россиянами в пределах одного здания.
"Были примеры, как в зданиях наши бойцы были с бойцами этих ублюдков на разных этажах, и они там воевали буквально за комнату дома", — сказал Погорелый.
Напомним, что 5 декабря сообщалось, что ВС РФ возобновили наступление в районе Марьинки. Город в Донецкой области находится на линии фронта с 2014 года. До начала войны в городе проживало около девяти тысяч жителей, сейчас большинство зданий превратилось в руины, рассказали в британской разведке.