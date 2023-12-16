Украина имеет большие планы: ВСУ проведут новое контрнаступление в 2024 году, — Welt

По данным журналистов, много бронированной техники, которую Силам обороны обещали предоставить, еще не использовали или не отправили в Украину. Вероятно, ВСУ сейчас делают ставку на истощение врага.

Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt, перевод которой публикует "РБК-Украина".

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге.

В СМИ отметили, что много бронированной техники, которую ВСУ обещали предоставить, еще не была использована, в частности часть еще не доехала до Украины — танки Leopard 1. Германия и другие партнеры обещали предоставить 200 танков более старой версии, однако, по данным журналистов, Украина получила только 30 единиц.

Нико Ланге убежден, что сейчас ВСУ делают ставку на истощение. По его словам, украинские военные больше не пытаются удерживать позиции, как в Бахмуте, однако они хотят замедлить российские войска и дать им "истекать кровью".

Немецкие журналисты рассказали, что Украина имеет большие планы, об этом свидетельствует список вооружения, который передали Соединенным Штатам. По данным издания Reuters, в списке были вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы.

Эксперт Ланге считает, что ВСУ пытаются перейти к мобильной войне, которая не реализовалась во время контрнаступления летом. Журналисты отметили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. В частности, он не видел шансов на успех из-за достаточной авиационной поддержки, в результате наступление с использованием техники он заменил на штурмы малыми пехотными группами.

Немецкое издание убеждено, что быстрый прорыв невозможен без механизированной поддержки. Залужный смог сохранить жизни военных, западное вооружение и выиграл важное время, когда решил атаковать небольшими подразделениями. В СМИ рассказали, что ВСУ могли бы выбрать плацдарм в Херсонской области для нового контрнаступления. Украина могла бы поддерживать продвижение своих войск, имея необходимое количество истребителей, ударных вертолетов и БПЛА. Кроме этого, в этом регионе почти нет российских укреплений.

"Это было бы контрнаступление, как Залужный, наверное, имел в виду изначально", — добавили журналисты.

Напомним, 13 декабря в СМИ сообщили, что украинские и американские военные ищут новую стратегию, чтобы противостоять России. Журналисты отметили, что нынешнее контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов.

11 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что несмотря на то, что неудачное контрнаступление не означает того, что ВСУ проиграют. Сейчас Украина пытается получить новые пакеты западной помощи.