Убить как можно больше врагов: Украина выбрала новую стратегию против РФ, — Bild

Журналисты ссылаются на слова украинских военных и одного из западных советников Украины. Они говорят, что удержание территории или ее освобождение теперь не является приоритетом, вместо этого надо сохранять жизнь защитникам и бить врага.

Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Поэтому Украина выбирает новую стратегию боевых действий. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным источников издания, Украина переориентируется с деоккупации захваченных территорий на оборону и нанесение максимального вреда оккупантам. Также акцент будет делаться на сохранении жизни украинских защитников.

"Наша цель состоит в том, чтобы коэффициент убийств был как можно более положительным. Если 10 к 1 в нашу пользу, то мы пойдем дальше, если будет 1 к 1 — мы отступим", — сказал один из украинских офицеров изданию.

Другой боец подтвердил слова побратима. Он утверждает, что сейчас нет давления, чтобы идти в атаку, поэтому задачей являются максимальные потери врага. Главное — сохранить как можно больше жизней украинцев. Бывший западный военный, который является советником Украины, также подтвердил такую информацию.

"То, что мы наблюдаем, по сути, является контролируемым арьергардным действием. Вы устанавливаете минное поле, наблюдаете за тем, как на нем погибает как можно больше россиян и уничтожаются их танки. А когда они прорываются — вы отступаете на километр и позволяете россиянам въехать в следующее минное поле, которое вы тем временем построили", — говорит советник.

Отмечается, что Киев негласно решил сделать ставку на нанесение потерь в живой силе и материальных средствах ВС РФ. Теперь цель Сил обороны достичь точки, в которой российское наступление потерпит крах. Кроме этого советник заявляет, что Украина сосредотачивается не на удержании или отбитии территорий до тех пор, пока оккупанты не потеряют достаточно сил, или когда в ВСУ появится оружие, которое изменит правила игры.

Украинский военный на правах анонимности также сказал, что теперь ВСУ будут действовать разумно и в соответствии с ситуацией, потому что летом, как заявляется, разницы между приказами ВС РФ и украинскими приказами почти не было.

Напомним, 13 декабря в NYT писали, что США и Украина ищут новую стратегию боевых действий на 2024 год.

15 декабря в ГУР отреагировали на статью Bild о войне в 2026 году и планах захватить 5 областей Украины.