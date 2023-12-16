Убить как можно больше врагов: Украина выбрала новую стратегию против РФ, — Bild

Журналисты ссылаются на слова украинских военных и одного из западных советников Украины. Они говорят, что удержание территории или ее освобождение теперь не является приоритетом, вместо этого надо сохранять жизнь защитникам и бить врага.

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Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Поэтому Украина выбирает новую стратегию боевых действий. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным источников издания, Украина переориентируется с деоккупации захваченных территорий на оборону и нанесение максимального вреда оккупантам. Также акцент будет делаться на сохранении жизни украинских защитников.

"Наша цель состоит в том, чтобы коэффициент убийств был как можно более положительным. Если 10 к 1 в нашу пользу, то мы пойдем дальше, если будет 1 к 1 — мы отступим", — сказал один из украинских офицеров изданию.

Другой боец подтвердил слова побратима. Он утверждает, что сейчас нет давления, чтобы идти в атаку, поэтому задачей являются максимальные потери врага. Главное — сохранить как можно больше жизней украинцев. Бывший западный военный, который является советником Украины, также подтвердил такую информацию.

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Украина имеет большие планы: ВСУ проведут новое контрнаступление в 2024 году, — Welt

"То, что мы наблюдаем, по сути, является контролируемым арьергардным действием. Вы устанавливаете минное поле, наблюдаете за тем, как на нем погибает как можно больше россиян и уничтожаются их танки. А когда они прорываются — вы отступаете на километр и позволяете россиянам въехать в следующее минное поле, которое вы тем временем построили", — говорит советник.

Отмечается, что Киев негласно решил сделать ставку на нанесение потерь в живой силе и материальных средствах ВС РФ. Теперь цель Сил обороны достичь точки, в которой российское наступление потерпит крах. Кроме этого советник заявляет, что Украина сосредотачивается не на удержании или отбитии территорий до тех пор, пока оккупанты не потеряют достаточно сил, или когда в ВСУ появится оружие, которое изменит правила игры.

Украинский военный на правах анонимности также сказал, что теперь ВСУ будут действовать разумно и в соответствии с ситуацией, потому что летом, как заявляется, разницы между приказами ВС РФ и украинскими приказами почти не было.

Напомним, 13 декабря в NYT писали, что США и Украина ищут новую стратегию боевых действий на 2024 год.

15 декабря в ГУР отреагировали на статью Bild о войне в 2026 году и планах захватить 5 областей Украины.