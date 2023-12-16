Вбити якнайбільше ворогів: Україна обрала нову стратегію проти РФ, — Bild

Журналісти посилаються на слова українських військових та одного із західних радників України. Вони кажуть, що утримання території чи її звільнення тепер не є пріоритетом, натомість треба зберігати життя захисникам й бити ворога.

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Контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів. Через це Україна обирає нову стратегію бойових дій. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

За даними джерел видання, Україна переорієнтовується з деокупації захоплених територій на оборону й заподіяти максимальної шкоди окупантам. Також акцент робитиметься на збережені життя українських захисників.

"Наша мета полягає в тому, щоб коефіцієнт вбивств був якомога позитивнішим. Якщо 10 до 1 на нашу користь, то ми підемо далі, якщо буде 1 до 1 – ми відступимо", — сказав один з українських офіцерів виданню.

Інший боєць підтвердив слова побратима. Він стверджує, що зараз немає тиску, щоб йти в атаку, тому завданням є максимальні втрати ворога. Головне – зберегти якомога більше життів українців. Колишній західний військовий, який є радником України, також підтвердив таку інформацію.

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"Те, що ми спостерігаємо, по суті, є контрольованою ар'єргардною дією. Ви встановлюєте мінне поле, спостерігаєте за тим, як на ньому гине якомога більше росіян і знищуються їхні танки. А коли вони прориваються – ви відступаєте на кілометр і дозволяєте росіянам в'їхати в наступне мінне поле, яке ви тим часом побудували", — каже радник.

Зазначається, що Київ негласно вирішив зробити ставку на завдаванні втрат у живій силі та матеріальних засобах ЗС РФ. Тепер мета Сил оборони досягти точки, в якій російський наступ зазнає краху. Окрім цього радник заявляє, що Україна зосереджується не на утриманні чи відбитті територій до тих пір, доки окупанти не втратять достатньо сил, або коли в ЗСУ зʼявиться зброя, яка змінить правила гри.

Українській військовий на правах анонімності також сказав, що тепер ЗСУ діятимуть розумно й відповідно до ситуації, бо влітку, як заявляється, різниці між наказами ЗС РФ та українськими наказами майже не було.

Нагадаємо, 13 грудня в NYT писали, що США та Україна шукають нову стратегію бойових дій на 2024 рік.

15 грудня в ГУР відреагували на статтю Bild про війну у 2026 році й плани захопити 5 областей України.