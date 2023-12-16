"Работаем до победы": депутат Госдумы призвал солдат ВС РФ готовиться к боям в Карпатах (видео)

Генерал-лейтенант считает, что россиянам под силу сдвинуть линию фронта к Карпатам, поэтому ВС РФ уже сейчас должны готовиться к боевым действиям в сложных условиях.

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил в эфире пропагандистского ток-шоу, что армия РФ уже сейчас должна готовиться к боям далеко за существующей линией фронта в Украине. Слова российского парламентария цитирует 24 канал.

"Президент сказал, что работаем до победы. То есть ты сегодня здесь, улучшаешься. Но уже сейчас должен готовиться, видеть за горизонт, так сказать. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, боевые действия в горах – в Карпатах", – заявил Гурулев.

Слова депутата вызвали смех даже у российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

"Я бы и Пиренеи в таком случае не списывал", – прокомментировал Соловьев заявление Гурулева.

депутат Госдумы призвал солдат ВС РФ готовиться к боям в Карпатах

Разгром россиян при форсировании Северского Донца в 2022 году

В мае прошлого года российская армия пыталась форсировать реку Северский Донец в Луганской области с помощью понтонных переправ. Эта операция обернулась для россиян крупными потерями. В частности было уничтожено или брошено более 80 единиц техники.

По подсчетам Института изучения войны ISW, вследствие артиллерийского огня ВСУ могли быть убиты и ранены до 486 российских солдат, пытавшихся преодолеть водную преграду. Большие потери, по данным ISW, понесла 74-я мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии.

В СМИ назвали разгром ВС РФ при форсировании Северского Донца одним из самых смертоносных эпизодов войны.

Напомним, в TikTok распространяли фейки об Украине для миллионов подписчиков. Владельцы TikTok заявили, что уже расследуют этот случай и удалили 12 тысяч фейковых аккаунтов, созданных в России.

Ранее Фокус писал, как в России создают иллюзию "полной свободы слова". По информации источника, близкого к администрации президента России, в Кремле специально подбирали "неудобные "вопросы" и "острые темы" для конференции Путина, чтобы "накормить" независимую прессу.