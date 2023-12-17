"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая призвала мобилизовать женщин в Украине (фото)

Нардеп раскритиковала украинок за то, что они якобы сбрасывают трудности на мужчин. По ее словам, "нашим цветочкам Европы лучше".

Народная депутатка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации в Украине. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 16 декабря.

По словам парламентария, Генштаб ВСУ против воинского учета женщин из-за "негатива".

"А грести всех подряд мужчин, больных, почти пожилого возраста в ТЦК СП — позитив? А убивать штурмом посадок для галочки — позитив? А отказываться от любых вариантов демобилизации и ротаций — позитив?", — написала Безуглая.

Она отметила, что часть военнослужащих "живет на паркете" и содержит жен на свои зарплаты в то время, как другие получают "бумажную фигню-задание" на востоке. Пока мужчины не могут выезжать за границу из-за мобилизации, "кто-то" якобы "ищет любовный интерес в Европе".

"Равенство прав!", — добавила нардеп.

Она отметила, что действительно воюют только 300 тысяч военных, а получают денежное обеспечение еще 700 тысяч. Безуглая заверила, что проверка — неизбежна.

"И если придут женщины на небоевые должности, что будет с тыловыми, которые так хорошо устроились уже два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет? Неужели сможем кого-то ротировать, демобилизовать?!", — добавила Безуглая.

По ее словам, в случае введения воинского учета женщин и мобилизации их на небоевые должности, можно будет открыть границы и для украинок, и для украинцев.

Публикация Безуглой от 16 декабря Фото: Скриншот

В "ТСН" передали, что в комментариях у депутатки уточнили, будет ли это прописано в законе. Речь идет о том, чтобы женщин могли мобилизовать только в тыл.

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть то все мужики тянут; нашим цветочкам Европы лучше", — ответила Безуглая.

Ответ Безуглой в комментариях Фото: ТСН

Также в комментариях парламентарию предложили добровольно мобилизоваться вместе. В ответ она объяснила, что нужна в тылу.

"Кто будет осуществлять надзор и писать законы? Поможете? Попробуйте повоевать хоть с одним напыщенным генералом за изменение какого-то правила. Посмотрела бы на Вас", — написала нардеп.

Ответ Безуглой в комментариях Фото: Скриншот

Напомним, 5 декабря Марьяна Безуглая заявляла, что Украина должна отойти от волонтерства в 2024 году. По ее словам, лучшее волонтерство — это мобилизация в ВСУ.

Ранее нардеп от "Слуги народа" попала в скандал из-за громкого заявления о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Она обвинила военачальника в отсутствии планов на следующий год.