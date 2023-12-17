Стали известны последствия ночной атаки БПЛА по России: куда удалось попасть (фото, видео)

Выяснилось, что один из беспилотников, которые атаковали российский аэродром ночью, украшало загадочное послание. В РФ заявляют, что "разрушений нет", но в ГУР владеют другими данными.

Ночью на 17 декабря беспилотники атаковали вражеский аэродром в Морозовске в Ростовской области РФ. Сообщество monitor опубликовало фото последствий атаки.

"На фото можно увидеть, что закрылки, скорее всего Су-34, посечены поражающими элементами. Если поражающие элементы попали в зону кабины, то самолету(ам) понадобится серьезный ремонт", — отметили в сообществе.

Беспилотник, который атаковал аэродром в Морозовске Фото: Сообщество monitor

На обнародованных снимках видно, что на беспилотнике черным маркером написано "привет кац**ам от Ярика".

Кто в ответе за это?

В hromadske опровергли информацию о том, что за атакой на российский аэродром в Ростовской области стояла разведка. Источник в ГУР сообщил, что это не так.

В то же время в разведке неофициально подтвердили причастность к атакам БПЛА по объектам в Липецкой и Волгоградской областях РФ.

"Есть поражение целей. Плановая работа ГУР", — рассказал неназванный собеседник.

У россиян "разрушений нет"

Несмотря на то, что в ГУР подтверждают поражение, в России утверждают обратное. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что ночью в регионе был сбит один БПЛА.

"Жертв и разрушений нет", — заверил чиновник.

По его словам, это была первая атака беспилотников по региону.

Публикация Артамонова от 17 декабря Фото: Скриншот

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также подтвердил якобы "отбитую" атаку БПЛА.

"Жертв и разрушений нет", — добавил он.

Публикация администрации Волгоградской области от 17 декабря Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 17 декабря Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ атаковали беспилотники. В Минобороны России обвинили в атаке Украину и заявили, что силы ПВО якобы сбили 33 БПЛА.

Как уже сообщал Фокус, на аэродроме в Морозовске дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.