Российский танк Т-80 подорвался на противотанковой мине в Белгородской области, — СМИ (карта)

В результате происшествия, как сообщили журналисты ASTRA, один военнослужащий РФ погиб, еще один был ранен, а тяжелая бронированная техника была уничтожена.

Российский танк Т-80 подорвался на противотанковой мине на территории Белгородской области. Об этом сообщает ASTRA в Telegram.

В результате происшествия один военнослужащий ВС РФ погиб, еще один был ранен. Тяжелая бронированная техника была уничтожена.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 декабря, в Валуйском городском округе. Это в 4 километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области. Техника, как говорится в сообщении, наехала на противотанковую управляемую мину.

На момент публикации материала губернатор Белгородской области и пресс-центр Минобороны России официально не комментировали информацию о подрыве танка на мине.

Фото: Google Maps

Бои в Белгородской области

В Белгородской области РФ, как заявили представитель местных властей, 17 декабря произошел стрелковый бой. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. В нескольких селах зафиксировали повреждения линии электропередач.

Под обстрелом украинской армии якобы оказался населенный пункт Теребрено Красноярузского района. Ответственность за атаку на опорный пункт российских войск в Белгородской области взял на себя легион "Свобода России". На границе между Украиной и РФ начался стрелковый бой после проникновения "украинской ДРГ". Линии электропередач в нескольких населенных пунктах якобы были повреждены в результате после попаданий снарядов.

Напомним, 17 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что россияне увеличивают количество спецназовцев для поиска представителей украинского подполья. Оккупанты сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Украинское подполье фиксирует усиление контрдиверсионного режима оккупантов в Херсонской области.