50 метров под землей: ЦАХАЛ нашел крупнейший в истории тоннель боевиков ХАМАС

Военные говорят, что боевые действия в Газе предоставили много новой информации о "Метро Газы". Обнаруженный тоннель позволил бы завезти даже автотранспорт внутрь.

17 декабря израильские военные обнаружили крупнейший за всю свою историю тоннель боевиков ХАМАС на севере сектора Газа на границе с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel.

В районе пункта пропуска Эрез на севере сектора Газа бойцы Армии обороны Израиля обнаружили тоннель длиной примерно 4 км и в некоторых местах он находится под землей на глубине около 50 метров. Выглядит так, что там могло бы проехать транспортное средство, но тоннель не ведет на израильскую территорию.

Отмечается, что вход в тоннель находится в 400 метрах от перехода Эрез. Военные обнаружили, что за последние несколько недель элитное подразделение "Яхалом" боевого инженерного корпуса и Северная бригада дивизии Газа используют передовые разведывательные и технологические средства, чтобы обнаружить сеть тоннелей боевиков и очистить их.

Журналисты утверждают, что они ознакомились с картой тоннеля, но ее нельзя публиковать.

"Его ширина указывает на то, что он предназначался для совершения рейдов на автомобилях против гражданских лиц в приграничных общинах Газы", — сказал командир Северной бригады дивизии Газы, полковник Хаим Коэн.

Строительство тоннеля в секторе Газа

Также военные говорят, что наземная операция против ХАМАСа в Газе предоставила много новой информации относительно обширной сети туннелей.

Напомним, 16 декабря ЦАХАЛ подтвердил случайное убийство трех заложников, потому что один из военных увидел в них угрозу.

14 декабря в Минобороны Израиля спрогнозировали, сколько еще продлится война против ХАМАС.