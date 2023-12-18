Модернизация и производство истребителей F-35 под угрозой: военные назвали причины

Реализация плана модернизации F-35 до варианта Block 4 затруднена тем, что когда система одновременно проходит этапы разработки и закупок, это затрудняет устранение проблем, обнаруженных в ходе тестирования.

Программа по модернизации многоцелевых истребителей F-35 до варианта Block 4 столкнулась со "значительными проблемами", которые в случае их усугубления приведет к остановке производства самолетов. Речь идет о сложности конструкции аппаратного обеспечения и сроками интеграции программного обеспечения нового вооружения истребителей. Подробнее о ситуации с F-35 рассказал руководитель программы генерал-лейтенант Майкл Шмидт, передает Defence News.

Модернизация Block 4, которая должна позволить F-35 нести больше оружия, лучше распознавать цели и улучшить возможности радиоэлектронной борьбы, среди прочих функций, также сталкивается с серьезными проблемами совместимости, сказал Шмидт.

Когда графики совпадают

Ситуация осложняется тем, что когда система одновременно проходит этапы разработки и закупок, это затрудняет устранение проблем, обнаруженных в ходе тестирования.

"Одновременность разработки и производства — самая важная проблема Block 4, и мы имеем дело с ее последствиями уже сегодня. Объединенный программный офис F-35, компания Lockheed Martin и другие промышленные партнеры определили высокий риск совпадения графика F-35 Block 4, что грозит остановкой производства самолета в случае срыва разработки", — заявил Шмидт.

Между тем в Lockheed Martin сообщили, что некоторые возможности Block 4 уже поставляются, начиная с 2019 года — на годы раньше графика. Речь идет об автоматической системе предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS), авиабомбах GBU-49 с лазерным наведением и т.д.

Однако программа F-35 также испытывает трудности с внедрением другой серии усовершенствований, известной как Technology Refresh 3 (TR-3), которая является необходимым условием для значительной части модернизации Block 4. По словам Шмидта, серия будет внедрена не раньше апреля 2024 года.

Финансовые сложности

Директор отдела контрактов и закупок для национальной безопасности США Джон Людвигсон, что помимо технических проблем существует и финансовая, поскольку стоимость внедрения 66 новых возможностей Block 4 возросла на более чем 6 млрд долларов и составляет 16,5 млрд.

"Некоторые из проблем, которые возникли с Block 4, связаны с тем, что разработчики не всегда имели четкое представление о том, что технически достижимо. У них не было прочной основы для понимания того, сколько времени займут эти работы. Это стало своего рода путешествием в мир открытий, и им потребовалось время, чтобы понять это", — подчеркнул Людвигсон

Напомним, компания Lockheed Martin по заказу ВМС США разработает электрооптические дисплеи для шлемов, которыми пользуются летчик многоцелевых стелс-истребителей F-35. Шлем будет оснащаться проекционным дисплеем и системой проецирования сигнатур ночного видения.