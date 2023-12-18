Удар ВС РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ разоблачила наводчиков ракет (фото)

В результате удара по многоэтажному дому погибли 5 человек, еще 5 — получили тяжелые ранения. Главе вражеской сети объявили подозрение в госизмене, ему грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые навели вражеские ракеты на многоквартирный жилой дом в Запорожье 18 октября. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Возглавлял вражескую агентурную сеть местный житель, который также является представителем "клуба военной реконструкции". По информации следствия, российская спецслужба завербовала мужчину в середине октября.

Чтобы не быть разоблаченным, предатель общался с ФСБ через анонимный чат в соцсети под псевдонимом "Палестинец". К работе на врага он привлек еще четыре человека, среди которых его родственники.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Сообщается, что злоумышленники собирали информацию о дислокации Сил обороны и передавали ФСБ информацию о месторасположении домов и промышленных объектов. Для этого они обходили город, фотографировали и снимали на видео нужные им объекты.

Всю собранную информацию они передавали руководителю сети, который дальше посылал ее российской спецслужбе через "связного" на временно оккупированной территории.

Во время обысков у российских агентов обнаружили оружие, технику с доказательствами преступлений, а также советскую и пророссийскую символику.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Местному жителю, который организовал вражескую сеть, сообщили подозрение в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сейчас он находится под стражей.

Также продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности других злоумышленников, которые согласились работать на врага.

Удар по Запорожью: что известно

В ночь на 18 октября Россия ударила ракетами по многоквартирному жилому дому в Запорожье. В результате обстрела погибли 5 человек. Также 5 человек получили тяжелые ранения. В общем оккупанты совершили 6 ракетных ударов по городу.

По информации главы Запорожской ОВА, в доме было повреждено 8 квартир. Также оккупанты выпустили ракеты по территории промышленного объекта и частному участку.

Напомним, в начале декабря в Украине разоблачили российского агента, который навел ракеты на университет имени Тараса Шевченко 31 декабря прошлого года. Мужчина добровольно начал работать на врага во время своей поездки в Россию.

Также 27 ноября стало известно, что СБУ сообщила о подозрении блогеру, который в Киеве провоцировал правоохранителей и военных. Свои провокации и конфликты он транслировал в соцсети.