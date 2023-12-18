Уклонистов ограничат в правах: Безуглая обнародовала детали законопроекта о мобилизации

Народный депутат от "Слуги народа" считает, что к добровольцам должен быть сервисный подход. Зато для мобилизованных и дальше будут применять принуждение.

В Законе "О мобилизации" планируют указать, что на службу в армию можно будет попасть двумя путями, которые не будут пересекаться. Также введут определенное наказание для людей, которые будут уклоняться. Об отдельных деталях законопроекта написала народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель главы Комитета по национальной безопасности Марьяна Безуглая в заметке на странице Facebook.

По словам Безуглой, чтобы набирать людей на службу, планируют использовать систему рекрутинга и систему мобилизации. Они будут работать параллельно и будут иметь определенные особенности.

Мобилизация в Украине — детали

Рекрутинг в ВСУ будет осуществляться на добровольных началах. Гражданин, желающий попасть в армию, может обратиться на один из порталов трудоустройства, которые решили сотрудничать с Минобороны Украины: Work, Robota, Lobby X, Olx. Или прийти в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В ЦПАУ, указала нардеп, не будут мобилизовать — там будет работать рекрутер.

Компании трудоустройства, которые присоединились к программе рекрутинга Фото: Минобороны Украины

Политик подчеркнула, что те, кто воспользуется системой рекрутинга и добровольно пойдет в армию, будет иметь возможность самостоятельно выбрать вакансию и попадет в то подразделение, куда хотел.

Мобилизация в ВСУ и дальше будет работать через Территориальные центры комплектования (ТЦК), пояснила Безуглая. Военкомы будут вручать повестки военнообязанным и отправлять в подразделения и по военно-учетным специальностям, в зависимости от запроса войск.

"Концепт в частности в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение", — написала нардеп.

Для уклонистов подготовили специальное наказание, заявила Безуглая. По ее словам, их ждет "ограничение прав". О чем именно идет речь, она пока не уточнила.

Безуглая — о новациях мобилизации

Отметим, народный депутат Безуглая выступила с критикой командующего ВСУ Валерия Залужного, указав, что он якобы думает о рекламе и не имеет плана войны на 2024 год. После этого политик присоединилась к разработке законопроекта о внесении изменений в закон о мобилизации. Среди новаций закона — женщины становятся военнообязанными, а студенты проходят трехмесячную общую военную подготовку во время учебы.

Напоминаем, нардеп Соломия Бобровская также рассказывала, какие изменения ожидаются в процессе мобилизации. По ее словам, отдельные бригады в составе ВСУ получат право самостоятельно набирать людей на службу. Между тем издание The New York Times опубликовало обзор системы призыва в Украине. Журналисты отметили, что эта система "жесткая".