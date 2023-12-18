Отправляют раненых и неходячих: жены оккупантов жалуются на проблемы ВС РФ (видео)

Жены российских военных говорят, что оккупантам не оказывают должной медицинской поддержки и с ранениями отправляют на войну участвовать в штурмах.

В России жены оккупантов жалуются, что их мужей с ранениями отправляют на войну против Украины. Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале ASTRA.

В одном из видео жена российского военного рассказывает, что ее мужа в российскую армию призвали в сентябре прошлого года. По словам женщины, после возвращения с боевого задания российский военный не чувствует ног.

Оккупанта должны были госпитализировать, впрочем его закрепили за батальоном "Сармат" для участия в штурмовых действиях. В видео жена военного отметила, что ее муж не отказывается от дальнейшей службы, однако она надеется, что его таки отправят на лечение, а не на штурм.

Также на ситуацию в российской армии жалуется еще одна жена оккупанта из Самарской области. Она рассказывает, что военных отправляют в штурмовые отряды, откуда "нет выхода живыми".

По ее словам, в одной из воинских частей с последнего боевого задания вернулась лишь часть оккупантов. Большинство из них раненых, однако уже на следующий день их отправляют в составе штурмового отряда на войну.

Еще одна жена военного РФ рассказала на видео, что они "не могут ничего с этим сделать". Собственно, ее муж вернулся с боевого задания, а уже через день его и других военных РФ отправляют снова на фронт. По словам женщины, на войну против Украины отправляют "раненых, хромых и неходячих".

Напомним, российские медиа писали, что все больше российских военных ищут как избежать участия в боевых действиях. Большинство военных изъявляют желание убежать после получения ранения. В частности, они понимают, что после лечения их снова отправляют на войну против Украины.

Также в ноябре в одном из Telegram-каналов опубликовали видео российских военных, которые жаловались на своего командира. На видео они рассказывали, как на их глазах командир застрелил военного за якобы оскорбление, и теперь переживают за свою безопасность.