Преемница Taigei: в Японии представили новую концепцию подводных лодок

Новая концепция японских субмарин предусматривает технологии высокой скрытности, мощных средств обнаружения, улучшенной маневренности и удаления углекислого газа.

Одна из ведущих оборонных компаний Японии Kawasaki Heavy Industry (KHI) представила новый концепт подводной лодки с системами вертикального запуска (VLS) для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). По словам представителей KHI, новый аппарат придет на смену субмаринам класса Taigei, находящимся на вооружении японского флота. Об этом сообщили 17 декабря обозреватели Naval News.

Передовая оборонная компания Японии представила авангардную концепцию подводной лодки, призванную по-новому взглянуть на морскую оборону. По сравнению с существующими подводными лодками JMSDF, новая концепция имеет несколько новых особенностей.

Во-первых, на предыдущих субмаринах паруса располагались в носовой части корпуса, а на этой концепции они размещены в кормовой части. Кроме того управляющие поверхности — также известные как гидросамолеты — установлены в носовой части субмарины, что подчеркивает намерение разработчиков повысить маневренность подлодки.

Примечательной особенностью будет нетрадиционное размещение пусковых установок VLS — между парусом и носовой частью.

Что касается силовой установки, то новая лодка будет оснащена дизель-электрическим двигателем, а не ядерным реактором.

Другие детали концепции пока неизвестны, однако компания KHI определила следующие четыре ключевых момента в новой подводной лодке.

Технология высокой скрытности. Высокая технология обнаружения. Улучшенная маневренность. Технология удаления углекислого газа.

Что касается пунктов первых трех пунктов, то они, вероятно, предвосхищают будущие изменения в операциях с подводными лодками японского флота.

Эксперты пояснили, что ранее подводные лодки Японии размещались в проливах и узловых точках, через которые проходят суда других стран, от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря на юге, где их задачей было собирать информацию в мирное время и уничтожать вражеские корабли в случае войны.

Однако появление подводных лодок Северной Кореи с баллистическими ракетами дальнего радиуса действия изменят характер использования подводных лодок японских морских сил. Поэтому большое внимание будет уделено возможностям маневрирования субмарин в прибрежных водах, а также средствам обнаружения подлодок противника.

Также авторы материала отмечают, что размещение на новых лодках противокорабельных ракет и установок VLS означает, что они будут предназначены для активных действий и интегрированы в единую огневую систему Сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось, что Япония, Великобритания и Италия договорились о создании координационного органа для разработки истребителя нового поколения. Агентство Kyodo News 14 декабря сообщило, что в рамках программы будет разработан новый стелс-истребитель, который заменит японские Mitsubishi F-2 и британские Eurofighter.