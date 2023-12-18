"Не буду говорить о своих планах, это не шоу", — Залужный о наступлении ВСУ (видео)

По словам главнокомандующего, на фронте нет патовой ситуации. Он отметил, что цена войны — человеческие жизни.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный не ответил на вопросы журналистов относительно дальнейших наступательных действий ВСУ. Таким образом генерал прокомментировал во время презентации Государственного оператора тыла вопрос журналистов портала "РБК-Украина".

По словам Залужного, на фронте нет патовой ситуации, а относительно продолжения наступления украинской армии, главнокомандующий отметил, что не собирается делиться военными планами.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — подчеркнул Залужный.

Западные СМИ о предстоящем контрнаступлении

Недавно о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2024 году писало очередное издание — на этот раз немецкое Welt. По мнению немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге, оно будет таким, каким его задумывал генерал Залужный еще на 2023 год.

Издание заявило, что Украина имеет "большие планы". То есть, по мнению эксперта, Украина пытается перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Об этом якобы свидетельствует и список вооружения, который украинское руководство передало США. В этом перечне, по информации Ланге, вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, многочисленные беспилотники и боеприпасы.

Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению эксперта, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян" — Крыма — всего 60 километров.

Президент Зеленский заявил, что Россия не выиграла за 2023 год ни одной операции, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

6 декабря министр обороны Рустем Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян, и заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.