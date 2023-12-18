В Херсонской области в результате артобстрела пострадали 9 полицейских, которые помогали гражданским (фото)

По меньшей мере семь жилых домов и админздание было повреждено в результате российских ударов дронами и артиллерией, говорят в полиции.

В результате обстрела российскими войсками Херсонской области травмировались девять сотрудников полиции, которые оказывали помощь местным жителям. Об этом сообщили в Национальной полиции в Telegram.

Оккупационные подразделения открыли артиллерийский огонь по Дарьевской громаде. По меньшей мере семь жилых домов и админздание было повреждено.

Российские оккупанты применили дрон-камикадзе против служебного автомобиля. Взрыв прогремел рядом с транспортным средством.

За прошедшие сутки российские войска атаковали и полицейских, которые помогали жителям в деоккупированных населенных пунктах. Под атаку с дронов попала следственно-оперативная группа полиции в Тягинцы.

В результате обстрела получили травмы девять сотрудников полиции. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ситуация в Херсонской области — данные Генштаба ВСУ

На Херсонском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ, украинские воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра. Бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам вражеских группировок.

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении и в дальнейшем активно действуют. Бойцы нанесли оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, 14 декабря морпехи показали, как останавливают россиян под Крынками на Херсонской области. Бойцы пехотинцы ведут стрелковые бои с россиянами в лесистой местности на левом берегу Днепра, показано на видео 38-й ОБрМП. Также действуют дронами, доставая врага на расстоянии нескольких километров.