С баллистикой не помогут: Игнат объяснил, зачем Украине истребители F-16 (видео)

По словам представителя Воздушных слов, истребители не смогут работать против баллистических ракет. Однако без этих самолетов "очень трудно" наземным войскам.

Истребители F-16, которые Украине должны предоставить партнеры, не помогут сбивать баллистические ракеты. Однако это не означает, что они не будут полезными для Вооруженных сил. Об этом в эфире телемарафона 18 декабря рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика — это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету", — объяснил военный.

Он подчеркнул, что истребители не смогут работать против баллистических ракет. Однако самолеты F-16 способны уничтожать аэродинамические цели, а также работать по наземным и надводным целям.

"Ожидаем самолеты, которые будут способны дать отпор российской авиации. Нам нужно преимущество в воздухе, без преимущества в воздухе очень трудно наземным войскам", — отметил Игнат.

Он сообщил, что пока новостей относительно F-16 нет. Продолжаются учения украинских летчиков.

Комментарий Юрия Игната (о F-16 — с 6:58)

Напомним, командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" рассказал, как именно F-16 "подвинут" российскую авиацию.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию о том, что F-16 не повлияют на ситуацию на фронте. По его словам, истребители должны работать в единой системе ПВО и едином механизме Сил обороны.