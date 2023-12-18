РФ вывела из Крыма ракетоносители Черноморского флота: куда передислоцирует

На спутниковых снимках зафиксировано, что 10 носителей крылатых ракет находятся в порту Новороссийска.

На фоне украинских ракетных атак и ударов дронами, Россия решила перепрятать свои большие корабли Черноморского флота в Новороссийск. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал в своем X (Twitter) аналитик MT Anderson.

Сообщается, что в новый порт Черноморский флот РФ перебросил 10 носителей крылатых ракет, а именно:

2 фрегата "Адмирал Григорович";

3 корабля проекта 21631 "Буян-М";

4 подводные лодки "Варшавянка";

1 ракетоноситель проекта 22800 "Каракурт".

Фото: Twitter / MT Anderson Фото: Twitter / MT Anderson Фото: Twitter / MT Anderson

Кроме того, оккупанты перебросили в порт Новороссийска три патрульных корабля типа "Василий Быков", три десантных корабля проекта 775, корабль проекта "Иван Грен", три тральщика проекта 226-М "Аквамарин".

Черноморский флот РФ

4 декабря в Военно-морских силах ВСУ рассказали, что Россия меньше обстреливает Украину калибров, а одной из причин этому является перебазирование ракетоносителей в Новороссийск. Также сообщалось, что оккупанты рассматривают возможность размещения своих кораблей в Абхазии.

Иностранные СМИ сообщали, что Россия предположительно создает новую базу ВМС. В частности, ссылаясь на данные со спутниковых снимков журналисты пишут, что в порту Очамчире в Абхазии проводятся дноуглубительные и строительные работы.

Между тем аналитики американского Института войны говорят, что таким образом Россия пытается спрятать свои корабли от украинских атак ракетами и беспилотниками. Собственно, некоторые свои мощности РФ уже переместила к восточному побережью.

Напомним, украинская армия располагает десятками морских дронов Magura V5. По словам командира подразделения морских дронов, они могут потопить весь Черноморский флот РФ.